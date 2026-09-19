Avances y mejora en la salud de Mirtha Legrand: fue Ángel de Brito quien dio las buenas noticias
El viernes por la tarde, la conductora volvió a ser internada pero aseguran que avanza en mejorías el cuadro de salud.
La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el ambiente artístico. A menos de una semana de haber recibido el alta médica el último domingo, la diva de 99 años debió ingresar nuevamente este viernes por la tarde al sanatorio Mater Dei; sin embargo, se reveló que ha mejorado su salud.
Con el correr de las horas se conocieron novedosos datos respecto a los procedimientos aplicados para su pronta recuperación. De acuerdo al dato informado por Ángel de Brito, los médicos lograron detectar el origen biológico que afectaba su aparato respiratorio e iniciaron una rápida intervención.
"Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación", reveló desde su canal informativo el comunicador. La respuesta favorable al tratamiento aplicado genera expectativas positivas dentro de su círculo íntimo. Por el momento, la estrella continuará internada en la clínica porteña mientras completa el esquema médico y la supervisión de los profesionales.
El parte médico oficial que dio el Sanatorio Mater Dei
Tras pasar por la guardia del establecimiento, Mirtha Legrand quedó alojada bajo estricta observación profesional para someterse a chequeos y controles de rutina.
Ante el creciente interés público, la clínica emitió un comunicado oficial sobre su estado general el mismo día viernes de la internación. "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", precisó la institución.