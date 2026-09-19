Avances y mejora en la salud de Mirtha Legrand: fue Ángel de Brito quien dio las buenas noticias

El viernes por la tarde, la conductora volvió a ser internada pero aseguran que avanza en mejorías el cuadro de salud.

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el ambiente artístico. A menos de una semana de haber recibido el alta médica el último domingo, la diva de 99 años debió ingresar nuevamente este viernes por la tarde al sanatorio Mater Dei; sin embargo, se reveló que ha mejorado su salud.

Con el correr de las horas se conocieron novedosos datos respecto a los procedimientos aplicados para su pronta recuperación. De acuerdo al dato informado por Ángel de Brito, los médicos lograron detectar el origen biológico que afectaba su aparato respiratorio e iniciaron una rápida intervención.

Los últimos reportes confirmaron una leve mejoría en el estado general de la artista. Captura Instagram "Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación", reveló desde su canal informativo el comunicador. La respuesta favorable al tratamiento aplicado genera expectativas positivas dentro de su círculo íntimo. Por el momento, la estrella continuará internada en la clínica porteña mientras completa el esquema médico y la supervisión de los profesionales.

El parte médico oficial que dio el Sanatorio Mater Dei Tras pasar por la guardia del establecimiento, Mirtha Legrand quedó alojada bajo estricta observación profesional para someterse a chequeos y controles de rutina.