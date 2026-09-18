Qué es la neumopatía, la enfermedad por la que volvieron a internar a Mirtha Legrand

Tras conocerse el último parte médico de la diva, te explicamos en qué consiste esta afección del sistema respiratorio.

Este viernes se conoció que Mirtha Legrand fue nuevamente internada, apenas unos días después de haber recibido el alta médica. Tras conocerse la noticia, el Sanatorio Mater Dei, donde permanece actualmente la conductora, difundió un parte médico con detalles sobre su estado de salud.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", comunicó el nosocomio.

El último parte médico de la diva. Captura de pantalla Instagram Lamesazarg. La neumopatía es una afección que compromete los pulmones y puede presentarse por diferentes causas. Entre ellas se encuentran algunas infecciones, enfermedades autoinmunes y la exposición prolongada a sustancias o partículas que pueden dañar el sistema respiratorio.

La forma en que se manifiesta también puede variar según la afección. Entre las señales que suelen aparecer se encuentran la tos, fiebre, cansancio, aumento de la frecuencia de los latidos cardíacos, presión arterial baja, dolor en el pecho y la falta de aire, especialmente cuando existe un compromiso de la capacidad respiratoria.

La conductora fue internada nuevamente por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Captura de pantalla Instagram Mirthalegrand. Dentro de este grupo existen cuadros de características muy diferentes. Las neumopatías infecciosas o agudas se producen cuando los pulmones son afectados por microorganismos, mientras que las intersticiales comprometen el tejido pulmonar y pueden dificultar el intercambio de oxígeno.