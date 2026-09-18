Qué tiene Mirtha Legrand: se conoció el nuevo parte médico oficial de la conductora tras haber sido internada

Tras su sorpresiva internación, el Sanatorio Mater Dei difundió un comunicado oficial sobre la salud de la conductora.

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien volvió a ser internada apenas cinco días después de haber recibido el alta.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", informó el hospital.

El Sanatorio Mater Dei emitió un comunicado sobre la salud de "La Chiqui". Captura de video / El Trece. En el comunicado, además, el nosocomio transmitió el agradecimiento de la familia de la conductora por las muestras de preocupación recibidas: "Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha".

Finalmente, la institución informó cuándo habrá novedades sobre su evolución. "De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", indicaron desde el sanatorio.