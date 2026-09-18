Alarma por Mirtha Legrand: volvió a ser internada a pocos días de recibir el alta médica

La conductora fue nuevamente internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. La conductora había permanecido internada desde el lunes 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal, y el domingo 13 había regresado a su casa para continuar con la recuperación.

La nueva internación se conoció este viernes y se produce a pocos días de que la diva de los almuerzos retomara la recuperación en su domicilio. Según pudo saber MDZ, Mirtha "fue a la guardia y quedó internada".

La conductora se encuentra en el Sanatorio Mater Dei. Foto: captura de video / El Trece. La noticia se da después de que Marcela Tinayre hablara esta semana sobre el estado de salud de su madre. En diálogo con Desayuno Americano, la hija de la conductora había llevado tranquilidad y asegurado: "Mirtha está muy bien, sigue recuperándose. Su debilidad son los bronquios y de la bronquitis lo que más le molesta es la tos, pero ya está curada".

Sin embargo, este viernes Mirtha debió regresar al Mater Dei nuevamente y, según lo que comentaron en El Diario de Mariana, esta vez sería por una bronquiolitis.

No obstante, por el momento no se ha difundido ningún nuevo parte médico oficial que detalle su estado de salud.