Revelan cómo atravesó Mirtha Legrand la primera noche de su nueva internación

En medio de la preocupación por la salud de Mirtha Legrand, revelan una actualización sobre cómo transita la diva su delicado cuadro.

Mirtha Legrand debió ser hospitalizada nuevamente este viernes por la tarde, y en medio de la preocupación por la salud de la legendaria conductora, dieron a conocer cómo pasó la primera noche de su nueva internación.

La diva transita una recaída en el cuadro respiratorio por el que otra vez fue ingresada en el Sanatorio Mater Dei tras cinco días de haber recibido el alta en el mismo centro de salud.

Las novedades sobre el estado de Mirtha Legrand y cómo pasó la primera noche de su nueva internación Desde Teleshow, el periodista Pablo Andisco detalló que Mirtha Legrand transitó una noche "tranquila", más allá de la complicación de salud que atraviesa. Su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale visitaron en las últimas horas a la conductora de 99 años en su internación.

Además, el especialista en espectáculos precisó que el estado general de Legrand es estable, y que ya se encuentra en una habitación individual bajo la minuciosa atención de los profesionales de salud.

El parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand que emitieron desde el Sanatorio Mater Dei. Instagram @lamesazarg A nivel oficial, desde el Sanatorio Mater Dei indicaron que si no hay novedades de relevancia durante el fin de semana, el próximo parte médico será emitido el lunes 21. Recordemos que el informe que se dio a conocer este viernes, firmado por el doctor Enrique Echagüe dejó constancia de que Mirtha Legrand atraviesa un "cuadro compatible con neumopatía”.