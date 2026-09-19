Filtran el audio de una conocida periodista en una escandalosa pelea con insultos a bordo de un avión

Una conocida periodista quedó en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un audio que dieron a conocer en LAM (América), en el que se puede escuchar a la comunicadora en una escandalosa pelea con insultos a bordo de un avión.

En medio del enigma por la identidad de la protagonista de esta polémica, el panelista Pepe Ochoa contó que la periodista en cuestion fue increpada por un pasajero en pleno vuelo, y ella lejos de quedarse callada le respondió con insultos.

Tras dar algunas pistas, el integrante de LAM reveló que la profesional de los medios voló desde Bariloche con destino a Buenos Aires, y la pelea se desató cuando ella habría exigido un asiento que no le correspondía.

No se sabe si el hombre que enfrentó a la periodista , o algún otro pasajero fue el autor de la filtración del audio que pusieron al aire en LAM, pero en el programa dejaron al descubierto que la involucrada en la disputa fue Nancy Pazos .

Controversia por la pelea de una periodista a bordo de un vuelo.

Aparentemente, el inicio de la pelea se habría dado cuando un pasajero interpeló a Pazos por viajar en avión, cuando ella suele sostener que la situación del país es calamitosa. "El país está como el or...", se le escucha decir a la comunicadora en respuesta al planteo del hombre que la cuestionó.

Sin embargo, el pasajero no retrocedió en su posición y se despachó contra Nancy Pazos al sostener: "Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro". Entonces, la periodista le retrucó con un insulto: " ¿Sabés cuál es la diferencia pelotu...?".

En medio de la pelea, el hombre le advirtió a Pazos: "Nancy, te van a bajar eh". Allí ella completó su planteo al explicar: "La diferencia, mi amor, es que yo no me ocupo de lo que me pasa a mí, a mí me va muy bien".

Por su parte, el hombre redobló: "Te encadenaste porque no tenías plata para llevar al hogar". A lo que Nancy Pazos desmintió: "No, me encadené por la falta de expresión".