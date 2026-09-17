Mario Pergolini le dio pelea en el rating a la final de Gran Hermano y logró un buen resultado con un rendidor invitado

Lejos de achicarse frente a la resolución del popular reality, Mario Pergolini conquistó este miércoles una notable marca de audiencia en Otro día perdido.

Mario Pergolini enfrentó este miércoles en el rating a la final de Gran Hermano (Telefe), y lejos de quedar aplastado por el popular reality, Otro día perdido (eltrece) logró una medición por encima de su promedio gracias a la presencia de un rendidor invitado.

Cada noche, el conductor del late night y su producción hacen un notable esfuerzo por contar con figuras atractivas para el gran público, y en esta ocasión Pergolini sorprendió con una marca de rating que resultó por demás satisfactoria frente al indicador que cosechó la finalización de Gran Hermano: Generación Dorada.

La final del reality que estuvo durante casi 7 meses en pantalla promedió 12.5 puntos de rating, y se coronó como lo más visto de la televisión abierta de este miércoles. Sin embargo, el número resultó decepcionante si se tiene en cuenta que el tanque conducido por Santiago del Moro había debutado el pasado 17 de febrero con 17.0 puntos, un indicador notoriamente superior al de la resolución del certamen.

Mario Pergolini no se achicó en el rating frente a la final de Gran Hermano Mario Pergolini logró un buen rating con el "Roña" Castro como invitado. Captura de video eltrece Por su parte, Mario Pergolini enfrentó a Gran Hermano en competencia simultánea con el legendario exboxeador Jorge "Roña" Castro como invitado, y consiguió una media de 5.4 puntos de rating, seis décimas por encima del promedio que lleva la presente temporada de Otro día perdido.