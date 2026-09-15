"Se te duerme...": Mario Pergolini reveló cuántas veces al mes tiene sexo con su esposa y destapó intimidades de su cama

Mario Pergolini volvió a captar la atención del público durante la apertura de Otro día perdido, el ciclo que comparte junto a Rada y Evelyn Botto. Fiel a su estilo directo, el conductor no dudó en abordar un tema reservado al revelar aspectos desconocidos de su intimidad.

La conversación comenzó cuando el presentador buscó ejemplificar ante la pareja de Fede Bal cómo la frecuencia sexual tiende a espaciarse con el paso del tiempo. Para validar su postura, decidió hacer participar de forma activa al público presente en el estudio.

A través de una votación a mano alzada con diferentes opciones de días, el empresario esperó el momento preciso para dar su propia respuesta. Cuando mencionaron la alternativa de "una vez cada 15 días", levantó la mano y remató con humor: "15/20".

Sin embargo, las confesiones del conductor sobre la vida conyugal no terminaron allí. Días atrás, Pergolini ya había generado repercusión al cuestionar una costumbre muy extendida en la convivencia diaria: la idea de dormir abrazados.

"No abrazo a mi mujer, voy a abrazar al perro. Se te duerme la mano ", expresó con ironía al aire. Luego, profundizó en las incomodidades físicas que causa ese gesto romántico en la rutina nocturna.

"Se te empieza a dormir el brazo y vos no te dormís y el otro ya está roncando", describió sobre las sensaciones molestas que atraviesa quien sostiene la postura.

Las reflexiones del conductor provocaron divertidas reacciones entre sus compañeros de equipo. Instagram: @otrodiaperdido.

Para cerrar su postura, el periodista sostuvo que insistir con ese hábito "genera resentimiento en la pareja". La disparatada teoría provocó las carcajadas de sus compañeros, al punto que Rada concluyó la charla entre risas: "Todos los días pienso un poco 'pobre la mujer de Mario'".