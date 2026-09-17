Se conocieron las últimas palabras de la periodista que murió en el accidente del helicóptero de la NBC

La periodista Eliana Moreno murió junto al piloto George Marciniw y una tercera persona tras desplomarse el helicóptero en el que cubrían un accidente.

La periodista murió junto al piloto y una tercera persona en Los Ángeles.

Luego del trágico accidente ocurrido este martes en Los Ángeles, en el que un helicóptero de las cadenas de noticias NBC y Telemundo se desplomó mientras realizaba una cobertura en vivo, se conocieron las últimas palabras de la periodista Eliana Moreno antes del impacto. La tragedia provocó la muerte de la cronista, del piloto George Marciniw y de una tercera persona que aún no fue identificada.

Todo ocurrió cerca de las 19 (hora local), mientras el equipo realizaba una cobertura aérea de un accidente de tránsito en el que un colectivo chocó contra una camioneta y provocó la muerte de una persona. La secuencia en la que la aeronave comienza a perder altitud quedó registrada por una cámara.

La periodista había realizado el cierre de la cobertura previo al accidente. Las últimas palabras de la periodista Mientras continúa la investigación para esclarecer qué provocó el accidente, se conoció un video que la periodista habría grabado minutos antes de la tragedia y en el que pronunció sus últimas palabras durante la cobertura.

“Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno, Telemundo 52”, expresó la periodista. Incluso, medios locales aseguraron que, durante los instantes previos al accidente, se la escuchó preguntar: “¿No puedes subir?”.