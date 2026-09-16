Un helicóptero de NBC y Telemundo se estrelló en vivo en Estados Unidos mientras cubría un accidente: tres muertos
Un helicóptero de noticias afiliado a las cadenas NBC y Telemundo cayó a tierra en Los Ángeles mientras cubría un choque fatal de autobús.
Una cobertura periodística terminó en tragedia este martes por la noche en el valle de San Fernando, Los Ángeles. Un helicóptero operado por la empresa Angel City Air y al servicio de las cadenas NBC Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló en el aparcamiento de un almacén de autoservicio en la comunidad de Chatsworth, provocando tres víctimas fatales.
La aeronave se encontraba sobrevolando la zona para transmitir imágenes de un grave choque entre un colectivo de la red Metro de Los Ángeles y un vehículo particular. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el accidente de tránsito original ocurrió a las 17.03 sobre la calle Nordhoff y ya había dejado un saldo inicial de dos personas muertas y múltiples heridos atrapados.
Así cayó el helicóptero
Identificación de las víctimas y la investigación del siniestro
Minutos después de perder contacto radial con la aeronave, la propia cadena de noticias confirmó el deceso de los dos ocupantes del helicóptero y de un transeúnte que se hallaba en la superficie al momento del impacto:
Eliana Moreno: fotoperiodista aérea de amplia trayectoria, reconocida por la audiencia hispana y angloparlante por sus coberturas en vivo para NBC Los Ángeles y Telemundo 52.
George Marciniw: piloto profesional de la firma Angel City Air, encargado de la maniobra de la aeronave durante la transmisión.
Víctima en tierra: una persona no identificada de inmediato por las autoridades, quien se encontraba en el estacionamiento donde cayó la nave.
El helicóptero era una de las diversas unidades aéreas que cubrían las tareas de rescate de los bomberos en la escena del choque terrestre. Las autoridades locales y agencias federales de aviación iniciaron las pericias para determinar las causas técnicas o humanas que provocaron la caída de la aeronave.