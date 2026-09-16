Así fue la reacción en vivo en el piso de la NBC tras la caída del helicóptero y la muerte de una fotoperiodista
El equipo periodístico de NBC Los Ángeles confirmó en pleno aire la caída del NewsChopper 4 mientras cubría un accidente fatal en Chatsworth.
La cobertura de un grave choque de colectivos en el valle de San Fernando derivó en uno de los momentos más dramáticos en la historia de la televisión estadounidense. Durante la emisión en vivo de la noche del martes, la cadena NBC4 y su señal hermana Telemundo 52 debieron informar a su audiencia sobre el choque del helicóptero de la emisora, en el que se trasladaba un equipo de la casa.
La aeronave, un NewsChopper 4 operado por la firma Angel City Air, se encontraba registrando las tareas de rescate de los bomberos tras una colisión ocurrida a las 17:03 entre un autobús de la red Metro y un auto particular sobre la calle Nordhoff. Sin embargo, minutos antes de las 19:00, la central de la emisora perdió repentinamente la señal y el contacto radial con la nave.
El quiebre de la conductora y el comunicado oficial de la cadena
La confirmación de la tragedia llegó al estudio central mientras los periodistas continuaban en el aire, obligando a hacer un paréntesis en la transmisión periodística para procesar el impacto de la noticia. La incertidumbre inicial dio paso a la conmoción en el plató cuando las autoridades locales ratificaron que el helicóptero siniestrado pertenecía a la propia emisora.
El dramatismo de la jornada quedó registrado en pantalla a través del aire de la señal. "Sabíamos que se trataba de un helicóptero de noticias, sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación de que, efectivamente, el NewsChopper 4 se estrelló", anunció la presentadora Colleen Williams con la voz quebrada. Visiblemente conmovida por la situación, la periodista pidió disculpas a la audiencia al aire antes de pausar la cobertura: "Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre ello, para asimilarlo y para reagruparnos".
Así cayó en helicóptero
Minutos más tarde, las cadenas NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado institucional conjunto para oficializar la trágica pérdida de su equipo y acompañar a los allegados de las víctimas. "Lamentamos profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida", expresaron desde la empresa.