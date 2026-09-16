Así fue la reacción en vivo en el piso de la NBC tras la caída del helicóptero y la muerte de una fotoperiodista

La cobertura de un grave choque de colectivos en el valle de San Fernando derivó en uno de los momentos más dramáticos en la historia de la televisión estadounidense. Durante la emisión en vivo de la noche del martes, la cadena NBC4 y su señal hermana Telemundo 52 debieron informar a su audiencia sobre el choque del helicóptero de la emisora, en el que se trasladaba un equipo de la casa.

La aeronave, un NewsChopper 4 operado por la firma Angel City Air, se encontraba registrando las tareas de rescate de los bomberos tras una colisión ocurrida a las 17:03 entre un autobús de la red Metro y un auto particular sobre la calle Nordhoff. Sin embargo, minutos antes de las 19:00, la central de la emisora perdió repentinamente la señal y el contacto radial con la nave.

El quiebre de la conductora y el comunicado oficial de la cadena Gentileza La confirmación de la tragedia llegó al estudio central mientras los periodistas continuaban en el aire, obligando a hacer un paréntesis en la transmisión periodística para procesar el impacto de la noticia. La incertidumbre inicial dio paso a la conmoción en el plató cuando las autoridades locales ratificaron que el helicóptero siniestrado pertenecía a la propia emisora.

EFE El dramatismo de la jornada quedó registrado en pantalla a través del aire de la señal. "Sabíamos que se trataba de un helicóptero de noticias, sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación de que, efectivamente, el NewsChopper 4 se estrelló", anunció la presentadora Colleen Williams con la voz quebrada. Visiblemente conmovida por la situación, la periodista pidió disculpas a la audiencia al aire antes de pausar la cobertura: "Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre ello, para asimilarlo y para reagruparnos".