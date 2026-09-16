Ataque de Rusia a un autobús de Ucrania deja al menos cinco muertos

"Cinco muertos y siete heridos en un ataque hostil contra un autobús en Nikopol", ha dicho el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que el vehículo ha sido alcanzado por un dron.

Asimismo, ha destacado que los siete heridos están ya recibiendo atención médica, sin más detalles sobre la gravedad de su estado. "Están recibiendo todos los cuidados necesarios", ha señalado Ganzha, que ha tildado a Rusia de "Estado terrorista".

Tras ello, el presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de atacar "un minibús de línea" en Nikopol y ha denunciado que "no hay lógica militar, solo es otra atrocidad", según un mensaje publicado a través de redes sociales, en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por otra parte, la empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, ha denunciado un ataque contra un tren que cubría la ruta entre la capital, Kiev, y Mikolaiv, si bien ha destacado que no hay víctimas, dado que todo el personal y los pasajeros fueron evacuados tras la alerta aérea.

Los drones de Rusia llevaron muerte al suelo de Ucrania. Foto Efe EFE

Más presión sobre Moscú

Zelenski ha confirmado daños en la estación y en la locomotora, al tiempo que ha segurado que "el equipo de Ukrzaliznytsia gestionó bien la situación". "Alertaron a tiempo a la gente y nadie resultó herido. Cerca de 170 pasajeros fueron evacuados", ha especificado.

"Cada uno de estos ataques afecta la vida de civiles, a quienes se debe proteger obligando a Rusia a poner fin a su guerra insensata", ha destacado, antes de incidir en que "hacer concesiones al agresor mediante la flexibilización de las sanciones ciertamente no contribuirá a lograr la paz".

"Precisamente en estos días, el Congreso de Estados Unidos está examinando un importante proyecto de ley presentado por Lindsey Graham que podría enviar las señales adecuadas y ayudar a dar los pasos correctos hacia una paz genuina", ha argumentado el presidente de Ucrania, en línea con su exigencia de más presión sobre Moscú.

Decenas de drones al ataque

En esta línea, ha recordado que "en la Unión Europea (UE) se debate la prórroga de las sanciones contra Rusia por su guerra" y ha ahondado en que "ante las brutales matanzas que Rusia perpetra a diario, es fundamental que las sanciones en respuesta al conflicto sean contundentes".

"No es momento de relajar la presión; es el momento de hacer todo lo posible para garantizar que la diplomacia triunfe desde una posición de fortaleza", ha argumentado. "Doy las gracias a todos aquellos que comprenden esta situación y están colaborando", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado en un comunicado a las fuerzas rusas de lanzar 80 drones contra el país durante las últimas horas, antes de apuntar que 63 fueron interceptados y confirmar impactos en siete puntos. "El ataque continúa, dado que aún hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado. Dpa