Donald Trump aseguró que Rusia y Ucrania frenarán los ataques contra objetivos energéticos

El presidente de Estados Unidos afirmó que Moscú y Kiev aceptaron no atacar instalaciones energéticas, tras sus gestiones con Zelenski y Putin.

El pedido de Donald Trump a Zelenski y Putin para avanzar hacia el final de la guerra.

Donald Trump aseguró este lunes que Ucrania y Rusia acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le bajó el tono al anuncio y afirmó que Kiev solo detendrá sus ofensivas si existen garantías de que Moscú hará lo mismo.

El presidente de Estados Unidos comunicó el supuesto acuerdo a través de Truth Social. “Ucrania ha aceptado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha aceptado hacer lo mismo”, afirmó. También vinculó el aumento internacional del precio del diésel principalmente con la guerra entre ambos países.

El anuncio de Donald Trump sobre los ataques entre Rusia y Ucrania. Truthsocial Zelenski puso condiciones al anuncio de Trump El presidente ucraniano sostuvo que Kiev dejará de atacar infraestructuras petroleras rusas únicamente si existen garantías de que Rusia suspenderá sus bombardeos contra el sistema eléctrico ucraniano, instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y rutas de suministro de alimentos, según informó EFE.

Zelenski advirtió además que Ucrania no está convencida de que Rusia tenga voluntad de respetar un acuerdo de estas características. Además, expresó dudas sobre las intenciones de Vladímir Putin ante las elecciones legislativas rusas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre.

El mandatario aseguró que Kiev espera conocer más detalles por parte de sus socios y recordó que Ucrania ya había propuesto en otras oportunidades un alto el fuego limitado a este tipo de objetivos. Para Zelenski, el cese de los ataques contra infraestructuras debe ser “un primer paso hacia la paz”.