Donald Trump ordena un serio límite a Ucrania y Rusia sale a festejarlo

El Kremlin de Rusia saludó este lunes que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , pidiese a su homólogo de Ucrania , Volodímir Zelenski , que dejase de atacar refinerías en Rusia porque está provocando "una escasez de diésel". La guerra entre ambos países comenzó en febrero de 2022.

"Sin lugar a dudas solo podemos saludar cualquier llamamiento al régimen de Kiev a cesar ataques contra la infraestructura económica civil", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que en la actualidad se observa que, "en general, la situación en los mercados de crudo empeora vertiginosamente, fundamentalmente debido a la escalada en el golfo Pérsico".

Recordó que Rusia ha prohibido la exportación de derivados del petróleo "para garantizar el abastecimiento interno del país", una prohibición que "en cierto sentido incide en el mercado mundial".

"A medida que el mercado interno se sature de modo garantizado, volverá a la agenda el tema de la cancelación de esta prohibición. Y entonces cierta cantidad adicional podrá dirigirse al mercado internacional", indicó.

Los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Gobierno a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

Trump afirmó este domingo que habló con Zelenski para pedirle que dejara de atacar refinerías de Rusia porque está provocando "una escasez de diésel".

Donald Trump sabe mostrarse inflexible con Zelenski. Foto: Efe

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de repercutir en el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible, porque está provocando una escasez de diésel", sostuvo.

Ucrania atacó plantas químicas en Rusia

El mandatario estadounidense se pronunció tras el anuncio de Zelenski de que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.

Trump culpó a los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa de "perjudicar al mundo", además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastacimiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

"Esto no pasa por lo de Oriente Medio. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Así que hablamos con el Sr. Zelenski al respecto. Hay muchísimos otros objetivos. Que no ataque el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo. No queremos que ataque el combustible diésel", aseveró. Efe