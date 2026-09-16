Quiénes eran la periodista y el piloto que murieron tras estrellarse un helicóptero de NBC

El periodismo de Los Ángeles atraviesa horas de conmoción por la muerte de Eliana Moreno y George Marciniw , la periodista y el piloto que viajaban en el helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52. La aeronave cayó el martes por la noche en la zona de Chatsworth , en el Valle de San Fernando, mientras ambos trabajaban en la cobertura de un accidente de tránsito.

Eliana Moreno , de unos treinta y tantos años, había nacido en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. En 2010 se graduó en la Universidad Chapman , donde obtuvo una licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y, con el paso del tiempo, trabajó como reportera para distintos medios del sur de California.

Especializada en periodismo aéreo y capaz de informar tanto en inglés como en español, Moreno se había convertido en una figura reconocida por los televidentes de NBC Los Ángeles y Telemundo 52. En Instagram se presentaba como “Eli en el helicóptero” y compartía imágenes de sus coberturas, además de momentos de su vida personal. En una de sus publicaciones llegó a definir su tarea con una frase que reflejaba su vínculo con la profesión: “Tengo el mejor trabajo del mundo”.

Sus compañeros también destacaron su conocimiento y su cercanía. Fue recordada como una periodista capaz de cubrir desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales y como una colega a la que podían recurrir ante cualquier consulta. En sus redes sociales también había mostrado imágenes de sus gallinas y sus perros, además de un video de su compromiso con Robert Barrientos , con quien había corrido una media maratón en mayo.

George Marciniw , por su parte, había crecido en el sur de California y se graduó de la escuela secundaria Burbank en 1974. Contaba con más de 30 años de experiencia de vuelo y era reconocido dentro de la industria. Sus colegas de Telemundo 52 contaron además que le gustaba que lo llamaran Jorge y lo describieron como un excelente piloto.

Gentileza

Marciniw y Moreno habían comenzado a volar juntos en 2023 y compartían especialmente los turnos nocturnos. El piloto acostumbraba publicar fotografías tomadas durante los recorridos sobre Los Ángeles, a los que llamaba “cruceros informativos”. Varias de esas imágenes habían sido tomadas por Moreno, a quien mencionaba habitualmente en sus publicaciones, incluidas fotografías de paisajes, atardeceres y del estadio de los Dodgers iluminado durante la noche.

El dolor de NBC4 y Telemundo 52 por la muerte de sus colegas

La muerte de ambos generó numerosos mensajes de despedida. La presentadora de NBC Los Ángeles, Colleen Williams, habló al aire de la pérdida de “valiosos amigos y colegas”, mientras que Lynette Romero aseguró que el equipo estaba “desconsolado”. También señaló que Moreno y Marciniw hacían lo que más les gustaba: cubrir noticias de último momento desde el NewsChopper4.

El helicóptero, operado por Angel City Air, cayó poco antes de las 7 de la tarde, hora local, mientras cubría las consecuencias de un choque entre una SUV y un colectivo de la red de transporte de Los Ángeles. El impacto ocurrió a unos 2,4 kilómetros del lugar del primer accidente y provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Además de Moreno y Marciniw, murió una persona que se encontraba en tierra y cuya identidad todavía no fue determinada. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del accidente.