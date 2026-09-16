España: buscan voluntarios para excavar un castillo del siglo X y descubrir qué esconde bajo tierra

En España convocan a voluntarios para participar en las excavaciones de un castillo de origen andalusí. El objetivo es reconstruir los vestigios de una antigua ciudad medieval que llegó a ocupar más de 12 hectáreas, ofreciendo una experiencia cercana a la arqueología profesional.

El sitio en cuestión es el Castillo de Uceda, ubicado en la provincia de Guadalajara. El Ayuntamiento local ha abierto las inscripciones para la campaña arqueológica que se desarrollará durante septiembre y octubre de 2026, abarcando tareas de excavación, documentación, dibujo y clasificación de materiales hallados.

La experiencia no se limita a la remoción de tierra con herramientas delicadas. Desde la organización advierten que una parte del trabajo requiere esfuerzo físico, pudiendo implicar el movimiento de materiales, la utilización de herramientas y la limpieza de estructuras descubiertas bajo el terreno.

Las investigaciones iniciadas en 2022 confirmaron la existencia de una extensa medina andalusí de más de 12 hectáreas en los alrededores del castillo. También se identificaron estructuras defensivas medievales clave para comprender el funcionamiento de este enclave histórico siglos atrás.

Los voluntarios del castillo participarán en excavaciones, limpieza de estructuras, documentación y clasificación de los materiales encontrados.

La campaña de 2026 busca resolver incógnitas sobre el llamado Edificio 1 y el patio de armas, analizando las etapas constructivas de la fortaleza y su sistema de acceso. Se estudiarán además restos metálicos vinculados a actividades de fragua y reciclaje.

La convocatoria está abierta a mayores de 18 años con interés en arqueología, sin necesidad de ser profesional. Se requiere un compromiso mínimo de una semana laboral (cinco días), y los grupos son reducidos, con un máximo de seis voluntarios por semana.

Colaboración en excavaciones: qué recibirán los voluntarios

La propuesta cubre el desayuno durante las jornadas de trabajo. El alojamiento y los gastos de traslado corren por cuenta de cada participante. La iniciativa se presenta como una oportunidad única para vivenciar una investigación arqueológica real y colaborar activamente con los especialistas en sitio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de octubre de 2026, sujetas a disponibilidad de plazas. Los interesados pueden solicitar más información y registrarse enviando un correo electrónico a [email protected].