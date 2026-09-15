La encuesta que ilusiona a la ultraderecha y preocupa al oficialismo en Alemania

El canciller de Alemania , Friedrich Merz , y su partido, la alianza conservadora CDU/CSU, cosechan un rechazo cada vez mayor a tenor de los resultados de una reciente encuesta publicados hoy. La ultraderecha , reciente ganadora de elecciones regionales, se fortalece ante esta novedad.

Según el último "Barómetro de Tendencias" de los canales RTL/ntv, solo el 10 % de los alemanes está satisfecho con la gestión del canciller, tres puntos porcentuales menos que la semana anterior, mientras que un 88 % se mostró insatisfecho.

RTL informó que el índice de aprobación es el más bajo jamás registrado por el instituto demoscópico Forsa en cuanto a sondeos sobre Merz.

La insatisfacción también prevalece entre los simpatizantes de la alianza entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU): el 42 % está satisfecho con su trabajo, mientras que el 57 % no lo está.

La alianza CDU/CSU cayó un punto, hasta el 20 %, en la encuesta semanal que pide a los encuestados expresar cuál sería su voto si las elecciones generales se produjeran el próximo domingo. Se trata del índice más bajo desde octubre de 2021.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) también perdió un punto, pero se mantiene significativamente por delante de la alianza conservadora, con un 27 %, según las tendencias.

Los Verdes ganaron dos puntos, alcanzando el 18 %, su mejor resultado desde abril de 2023. El partido La Izquierda mejoró un punto, empatando ahora con el Partido Socialdemócrata (SPD) con el 12 %. El Partido Liberal (FDP) se mantiene sin cambios en el 4 %, y el partido populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), en el 3 %.

Encuestas e incertidumbres

El "Barómetro de Tendencias" se basa en encuestas representativas del instituto demoscópico Forsa, encargadas por RTL Alemania. Forsa entrevistó a 2.502 personas entre el 8 y el 14 de septiembre. El instituto indica un margen de error de aproximadamente +/- 2,5 puntos porcentuales.

Las encuestas electorales suelen estar sujetas a incertidumbre. Entre otras cosas, la disminución de la fidelidad a los partidos y las decisiones electorales cada vez más improvisadas dificultan a los institutos demoscópicos la ponderación de los datos recopilados.

Además, en principio, los sondeos solo reflejan la opinión en el momento de la encuesta y no son pronósticos sobre posibles resultados electorales. Dpa