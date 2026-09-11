¿Prohibiciones en Alemania? Qué se debate ante el triunfo de la ultraderecha en elecciones regionales

El politólogo Wolfgang Schroeder ve de manera crítica reavivar el debate sobre el proceso de prohibición del partido Alternativa para Alemania (AfD), de tendencia de ultraderecha , justo después de su aplastante triunfo en las elecciones en la región de Sajonia-Anhalt.

"Tras perder unas elecciones, no es, en principio, un buen momento", declaró el experto del Centro Científico de Berlín a la cadena pública ARD, al argumentar que se podría dar la impresión de que el enfrentamiento político se sustituye entonces por uno de tipo jurídico.

Pese a ello, Schroeder concedió que debe "analizarse a fondo el partido, porque trama cosas graves y no es sano para esta democracia".

El politólogo también alertó sobre la posibilidad de que la formación se vea reforzada en caso de que el proceso de prohibición sea rechazado en los tribunales de Alemania .

De ser así, según Schroeder, la AfD obtendría un "sello de calidad que la acredite como compatible con la democracia" y podría alegar que el Estado la ha perseguido injustamente.

Por otro lado, opinó el experto, en caso de que la solicitud de prohibición prosperase, esa decisión podría llevar al Estado al límite a la hora de aplicarla, teniendo en cuenta que hay decenas de miles de representantes electos de la AfD.

Ulrich Siegmund, figura de la ultraderecha en Alemania tras la victoria de AfD. Foto Efe EFE

Creación de grupo de trabajo

Tras el 43,8 % obtenido por la formación ultraderechista en las elecciones de Sajonia-Anhalt, que podrían llevarla a hacerse con el primer gobierno regional en Alemania desde su fundación, el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, solicitó la creación de un grupo de trabajo analizar el tratamiento constitucional del partido.

"En general, se trata de analizar la cuestión de cómo debe actuar el Estado, desde el punto de vista constitucional, ante un partido que, al menos en algunos estados federados, persigue objetivos anticonstitucionales", señaló el político de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Wüst destacó que el objeto del grupo formado por el Gobierno federal y los estados federados sería realizar un análisis sin prejuicios, cuya pretensión no debería ser iniciar de manera automática un procedimiento de prohibición de la formación ultraderechista.

"Advierto contra las decisiones precipitadas en relación con la prohibición de la AfD, ya que la prohibición de un partido político solo puede ser el último recurso si queremos proteger nuestra Constitución", explicó Wüst a la agencia Dpa.