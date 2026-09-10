"Una fuerza destructiva": el duro ataque del canciller Merz a AfD tras la primera gran victoria electoral del partido de ultraderecha en Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz se enfrentó en el Parlamento alemán a la líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, calificando a esa formación como una "fuerza destructiva" con una política migratoria que equivale a una "limpieza étnica" para los trabajadores cualificados.

Merz habló este miércoles en el Bundestag tras la aplastante victoria del partido antiinmigración en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, donde obtuvo casi el 44% de los votos, mientras que los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido del canciller, vieron reducidos sus votos a la mitad.

Weidel declaró ante los parlamentarios que los votantes habían demostrado que la coalición de Merz con la centroizquierda era un fracaso total y que su tiempo había terminado.

Merz replicó diciendo que la AfD había perjudicado los intereses alemanes al apoyar a Rusia, y que su política de "remigración" afectaría a millones de personas.

Aún no está claro si AfD podrá formar gobierno en Sajonia-Anhalt, tras quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta. Ningún partido de extrema derecha ha llegado al poder en ninguno de los 16 estados alemanes desde la Segunda Guerra Mundial, y Merz ha admitido que el resultado, que calificó de "trascendental", ha transformado Alemania.

El éxito de la AfD ha sido elogiado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que "el Partido Populista en Alemania acaba de tener una noche realmente grandiosa", vinculando la victoria con "normas y regulaciones de inmigración absolutamente horribles" del actual gobierno.

La AfD en Sajonia-Anhalt ha sido calificada de "extremismso de derecha" por los servicios de inteligencia alemanes y el partido ha prometido una ofensiva de "deportación y remigración" dirigida contra los inmigrantes irregulares.

Trump tenía previsto hablar por teléfono con el canciller alemán el miércoles para conmemorar el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero el portavoz del gobierno en Berlín anunció que la llamada se había pospuesto sin dar explicaciones. Aún no se ha fijado una nueva fecha.

EPA Weidel le dijo a Merz que los demócrata-cristianos habían sido "pulverizados" en Sajonia-Anhalt y los acusó de estar llevando a Alemania a la bancarrota.

Defensa de los migrantes cualificados

Tras ser abucheado repetidamente por diputados de AfD, el canciller le dijo a Weidel que uno de cada seis trabajadores cualificados es migrante o procede de una familia migrante, y que si su partido se salía con la suya, su política equivaldría a "nada más que una limpieza étnica en los oficios cualificados basada en el color de la piel y el origen".

Aunque dijo el gobierno comprendía que algunas deportaciones eran necesarias, afirmó que hacía una distinción cuidadosa entre quienes contribuían a la prosperidad alemana y quienes no tenían la residencia permanente.

Las protestas de los diputados de AfD llegaron a ser tan ruidosas que, en un momento dado, la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, amenazó con empezar a expulsar a la gente de la cámara: "Esto no es un campo de fútbol".

Weidel afirmó que la migración masiva había dejado a los alemanes expuestos a la violencia diaria con cuchillos y a ataques en trenes y estaciones, pero Merz advirtió que los planes de AfD significarían que ninguna residencia de ancianos, hospital o restaurante podría funcionar.

Como líder del principal partido de la oposición en el Bundestag, Weidel inauguró la sesión diciéndole a Merz que sus demócrata-cristianos habían sido "pulverizados" en Sajonia-Anhalt, tras obtener el 17,2% de los votos, y acusó a su gobierno con los socialdemócratas de estar llevando a Alemania a la bancarrota.

Merz afirmó que su partido no había conseguido la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt y que tampoco la lograría en Alemania.

"Ustedes son y seguirán siendo una fuerza destructiva", dijo, acusando al partido de engañar a los votantes al afirmar antes de las elecciones que su candidato a primer ministro, Ulrich Siegmund, solo gobernaría si obtenía la mayoría, pero horas después de la votación decidieron buscar el apoyo de otras fuerzas para lograr esa mayoría.

AfD abrió la puerta a trabajar con otro partido, quizás el populista de izquierdas BSW, siempre y cuando este apoye a Siegmund para que sea primer ministro del estado.

El número dos de Siegmund en Sajonia-Anhalt incluso ha sugerido que la CDU de Merz podría colaborar con su partido si este abandona el llamado cortafuegos (Brandmauer, en alemán), según el cual ningún partido tradicional colaborará con la extrema derecha.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC