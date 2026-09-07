Alemania: Friedrich Merz rompió el silencio tras la histórica victoria de la ultraderecha en las elecciones

El canciller de Alemania , Friedrich Merz , habló este lunes tras el histórico resultado de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha alcanzó el 43,8% de los votos.

La elección significó además un golpe directo para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz. La fuerza conservadora, que gobierna Sajonia-Anhalt desde hace más de dos décadas, cayó hasta el 17,2% y obtuvo apenas 15 de los 83 escaños en disputa. AfD, en cambio, logró 39 bancas y más que duplicó el porcentaje que había conseguido en los comicios de 2021.

Merz reconoció la magnitud de la derrota y aseguró que el resultado obliga a realizar cambios. "Esto sacude a nuestro partido hasta sus cimientos", afirmó el canciller, quien agregó que ni la CDU ni el Gobierno federal pueden continuar simplemente como hasta ahora.

Pese al duro resultado electoral, el jefe de Gobierno de Alemania volvió a descartar cualquier cooperación entre la CDU y AfD. Merz sostuvo además que el país cuenta con herramientas constitucionales suficientes para enfrentar a un eventual gobierno regional de extrema derecha y reconoció que el sistema político alemán atraviesa un cambio profundo .

AfD alcanzó el 43,8% en Sajonia-Anhalt y quedó a solo tres bancas de conseguir la mayoría absoluta en Alemania .

La postura mantiene así el denominado "muro de contención" aplicado por los principales partidos alemanes para evitar acuerdos con AfD. Sin embargo, el resultado en Sajonia-Anhalt abrió nuevamente el debate: la formación de Ulrich Siegmund necesita apenas tres diputados adicionales para alcanzar una mayoría en el Parlamento regional.

Siegmund ya anticipó que buscará conversaciones con otras fuerzas e incluso con legisladores de manera individual. AfD considera que el resultado le dio un mandato para intentar formar gobierno, aunque hasta ahora los principales partidos continúan rechazando una alianza.

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El triunfo representa uno de los mayores avances electorales de AfD desde su creación. En las elecciones de 2021 en Sajonia-Anhalt había obtenido alrededor del 20,8%, por lo que en cinco años logró más que duplicar su respaldo. La participación también fue elevada y alcanzó el 77,8%.

Ahora todas las miradas están puestas en cómo se conformará el próximo gobierno regional. AfD no dispone de los votos necesarios para gobernar en solitario, mientras que una mayoría que la deje afuera requeriría un complejo acuerdo entre varias fuerzas. El resultado también aumenta la presión sobre Merz antes de las próximas elecciones regionales que deberá afrontar Alemania.