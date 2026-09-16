Entraron al departamento de una periodista en Palermo para robarle y se llevaron una caja fuerte con joyas

Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada del 30 de agosto al departamento de la periodista Carolina Perín , en Palermo , y escaparon con una caja de seguridad que contenía joyas familiares . El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

El robo en Palermo ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Anasagasti, a metros de un shopping. De acuerdo con los videos captados por las cámaras de vigilancia, los delincuentes lograron ingresar por la puerta principal después de acercar un dispositivo a la cerradura electrónica . Ambos estaban abrigados y llevaban gran parte del rostro cubierto .

Tras entrar al edificio, subieron en ascensor hasta el octavo piso, donde se encuentra el departamento de Carolina Perín. Permanecieron allí cerca de dos horas antes de escapar con el botín.

Las cámaras registraron tanto la llegada como la salida de los sospechosos. De acuerdo con las imágenes, los delincuentes consiguieron vulnerar el sistema electrónico de acceso y luego llegaron hasta la vivienda sin que hubiera personas en el interior.

Perín se encontraba de vacaciones y aseguró que solo dos personas de confianza tenían acceso a la cerradura electrónica de su departamento . “Parecen atletas preparados para robar. Todo quedó filmado y no pasó nada”, expresó en diálogo con Mediodía Noticias, por eltrece.

Después de permanecer varias horas en la propiedad, los ladrones retiraron una caja fuerte de un tamaño similar al de un carry on. Cerca de las 4.30 abandonaron el edificio por la misma puerta por la que habían ingresado. Una camioneta blanca los esperaba en el exterior y cámaras de la zona también registraron la fuga.

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El llamado que alertó a Carolina Perín sobre el robo

La periodista se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando estaba por regresar a Buenos Aires desde Salvador de Bahía. El encargado del edificio, que tenía acceso a su vivienda, la llamó para preguntarle si había vuelto o si había autorizado el ingreso de alguna persona.

La consulta surgió porque una de las habitaciones estaba revuelta. En ese momento, Perín advirtió que habían entrado a robar. “Hice todo el vuelo a Ezeiza con mucha angustia”, relató. Entre los objetos sustraídos había joyas familiares, incluido un anillo que pertenecía a su madre. La periodista remarcó especialmente el valor sentimental de las pertenencias robadas.

“Es un momento difícil, no solo por los valores, sino por los recuerdos que a esta altura uno no recupera”, señaló. También manifestó su sorpresa por la facilidad con la que los delincuentes consiguieron superar el sistema de seguridad del edificio.

Perín indicó que los ladrones utilizaron guantes de látex negros y mantuvieron parte de sus rostros cubiertos. Sin embargo, afirmó que las cámaras lograron captar un primer plano de uno de ellos.

Hasta el momento no se informaron detenciones ni novedades sobre la recuperación de la caja fuerte o de las joyas robadas.