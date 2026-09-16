Chocaron cuatro camiones en plena ruta, uno cayó de un puente y murió un hombre

Un violento accidente protagonizado por cuatro camiones dejó una persona fallecida y otras tres heridas en la Ruta Provincial 51, a la altura del puente sobre el Arroyo Saladillo , en el tramo que conecta las localidades bonaerenses de 25 de Mayo y Saladillo.

El impacto se produjo durante la tarde del martes y provocó una escena de gran magnitud. Dos de los camiones terminaron cayendo desde el puente, mientras que parte de las cargas que transportaban los vehículos quedó desparramada sobre la ruta.

Entre los materiales involucrados había fertilizantes, pinturas y cereales, una situación que complicó las tareas de asistencia y limpieza del sector. Además, uno de los vehículos quedó involucrado en la estructura del puente y fue necesario desplegar un amplio operativo para asistir a las personas afectadas.

Las tres personas heridas sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. También se realizó el rescate de una persona que había caído al agua, de acuerdo con la información difundida por medios de la región.

Por la magnitud del choque, en el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y Saladillo, Defensa Civil, personal de la Patrulla Rural y equipos médicos del Hospital Posadas de Saladillo.

Aunque el accidente ocurrió sobre uno de los extremos del puente correspondiente a la jurisdicción de 25 de Mayo, la emergencia demandó recursos de ambas localidades debido a la complejidad del rescate y la dispersión de los vehículos y las cargas.

Mientras continuaban las tareas de asistencia, rescate y remoción, la Ruta Provincial 51 permaneció completamente cortada al tránsito en el sector del accidente. La interrupción se extendió durante el operativo desplegado sobre el puente.

Por el momento, las causas que provocaron la colisión múltiple no fueron determinadas. La Justicia deberá establecer cómo se desencadenó el choque entre los cuatro camiones y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la caída de dos de los vehículos desde la estructura.