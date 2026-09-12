Trasladan de urgencia a una nena de 7 años que se accidentó en Penitentes

La niña resultó herida tras chocar con otra nena mientras se tiraban en "culipatín". Será trasladada de urgencia al hospital Notti.

Una nena de 7 años resultó herida este sábado en el centro de esquí Penitentes tras chocar con otra menor mientras ambas se deslizaban en "culipatín". El cuadro de la niña obligó a montar un operativo de evacuación por el corredor internacional que involucró a varias fuerzas y que pasó por Uspallata rumbo al Gran Mendoza.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado, cuando las dos chicas colisionaron en la zona de culipatines del complejo. El impacto dejó a una de ellas en estado delicado y activó de inmediato el protocolo de emergencia en el centro de montaña, ubicado a unos 165 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

A las 18.55 una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) descendía desde Penitentes con la menor a bordo. El traslado se hizo con acompañamiento de móviles de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal, dispuestos en postas a lo largo del corredor internacional para despejar el camino. Inicialmente la nena sería trasladada al hospital Humberto Notti.

Video gentileza Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Mendoza Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Mendoza El operativo por el corredor internacional El esquema en postas es el que se usa cuando hay que ganar minutos en un trayecto largo de montaña: cada fuerza cubre un tramo y entrega el traslado a la siguiente, sin que la ambulancia frene. En un primer momento se evaluó la posibilidad de trasladar a la nena en helicóptero, pero finalmente se decidió que se realice por vía terrestre.