Alta montaña: chocaron cuatro camiones en la ruta 7

Un choque múltiple en alta montaña -en el que quedaron involucrados cuatro camiones- obligó a las autoridades a cortar el tránsito en la ruta 7. En el lugar trabaja personal de Gendarmería, la Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal. También llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Según la primera información, el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.181 entre Tambillitos y Cortaderas.

El choque en alta montaña involucró a cuatro camiones. El siniestro vial obligó a las autoridades a interrumpir la circulación en el corredor mientras se trabaja en el lugar para despejar la vía.

En el sitio se montó un operativo de seguridad y emergencias, aunque hasta el momento no se informaron oficialmente heridos ni el estado de los conductores de los camiones involucrados.

El fin de semana, un fuerte choque en la Ruta 7 generó preocupación e interrupciones de tránsito a la altura del kilómetro 1.118, en el sitio conocido como la Curva del Soldado, en Uspallata. Según detallaron, un camión impactó con otro vehículo y volcó sobre un desnivel, cayendo casi 2 metros.

Fuentes policiales explicaron que un Renault Kangoo circulaba por la ruta cerca de las 7:30 y, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado e invadió el carril contrario, impactando contra el camión.

Un fuerte choque en la Ruta 7 terminó con un camión volcado y dos heridos. Ministerio de Seguridad.

El 6 de septiembre, también hubo un accidente vial en la RN7 entre dos camiones, a la altura del río Cacheuta, en Potrerillos. El incidente obligó a suspender el tránsito durante parte de la mañana, pero luego de los trabajos realizados, el camino se habilitó nuevamente.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.087 de la Ruta 7, a la altura del puente del río Cacheuta. Una de las posibles cuasas fue la presencia de hielo en la calzada.