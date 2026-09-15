Temperaturas bajo cero en alta montaña: cómo se encuentra el paso a Chile este martes

El paso a Chile se encuentra habilitado este martes 15 de septiembre para todo tipo de vehículos, pese a las bajas temperaturas que se registran en distintos puntos del corredor internacional.

Según el reporte de este martes, el Sistema Integrado Cristo Redentor funciona de 9.00 a 21.00 para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, en ambos sentidos de circulación.

La habilitación se mantiene luego de varios días en los que el tránsito internacional estuvo condicionado por el clima en la cordillera. Las autoridades continúan evaluando diariamente la situación para determinar si las condiciones permiten mantener abierto el cruce.

El frío vuelve a ser uno de los principales datos de la jornada en alta montaña . En Uspallata se registra 1°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura alcanza los -8°.

En Puente del Inca se registran -11° y en Las Cuevas la marca llega a -12°. A pesar de estas temperaturas bajo cero, el paso permanece habilitado para cargas, ómnibus y vehículos particulares.

La situación puede modificarse si las condiciones meteorológicas empeoran y afectan la transitabilidad de la Ruta Nacional N°7. Por eso, quienes tengan previsto viajar hacia Chile deben consultar el estado actualizado del corredor antes de emprender el recorrido.

Pehuenche se mantendrá cerrado

Mientras el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado, el Paso Pehuenche continúa cerrado este martes y no cuenta con tránsito internacional.

La apertura de los cruces internacionales se define de acuerdo con los informes técnicos y la evolución de las condiciones climáticas en la cordillera. Por el momento, Cristo Redentor está habilitado de 9.00 a 21.00 y Pehuenche permanece cerrado.