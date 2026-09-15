El futuro de los camiones ya empezó: conectividad, datos y una transformación que puede ahorrar millones

El futuro de los camiones suele asociarse inmediatamente con vehículos eléctricos, de hidrógeno o de conducción autónoma. Sin embargo, una parte importante de esa transformación ya está ocurriendo hoy, de una manera mucho menos visible: los camiones se conectan, generan datos, anticipan fallas, ayudan a reducir el consumo de combustible y permiten administrar una flota prácticamente en tiempo real.

Ese fue uno de los principales ejes de una nueva edición de Future Talks , el ciclo dedicado al futuro de la movilidad. En esta oportunidad, Augusto Brugo conversó con Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Posventa en Mercedes-Benz Camiones y Buses, quien lleva más de tres décadas de trayectoria en la marca. La entrevista puso el foco no solamente en los vehículos, sino en todo el ecosistema que empieza a construirse alrededor de ellos: conectividad, mantenimiento, conductores, logística, repuestos, remanufactura y nuevas fuentes de energía.

Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, conversó sobre el futuro de los camiones.

Uno de los cambios más profundos es la posibilidad de saber prácticamente en tiempo real qué está ocurriendo con cada vehículo. A través de sistemas de telemetría como Fleetboard, las empresas pueden observar desde una computadora o un teléfono diferentes parámetros de funcionamiento de sus unidades y analizar cómo están siendo utilizadas. “Tener un camión conectado o un bus conectado te permite ver las variables de funcionamiento en tiempo real. Esto en el pasado era impensado”, explicó Rivero.

La información puede utilizarse para controlar consumos, conocer la ubicación del vehículo, evaluar la conducción, determinar cuándo realizar mantenimiento e incluso anticipar determinadas paradas. La diferencia es considerable para un sector en el que cada hora fuera de servicio tiene un costo. Según Rivero, mediante el seguimiento de fallas y mantenimiento, Mercedes-Benz ha conseguido en algunos casos reducir hasta un 15% las paradas de los vehículos. El camión deja así de ser únicamente una máquina y comienza a funcionar también como una fuente permanente de información.

Uno de los ejemplos más contundentes de la entrevista aparece cuando la conversación llega al consumo. Mercedes-Benz estima que el uso de estas herramientas puede producir mejoras de eficiencia de entre un 5% y un 10% en combustible, dependiendo del tipo de operación y de las rutas recorridas. En una empresa con cientos de unidades, el resultado acumulado puede ser enorme.

Rivero puso como ejemplo una flota de 200 camiones de larga distancia. Cuando el ahorro de combustible se multiplica por todos los kilómetros recorridos durante el año, sostuvo, la mejora económica puede acercarse al valor necesario para incorporar uno o incluso dos camiones adicionales a la flota. Pero existe además un segundo impacto. Menor consumo significa también menores emisiones. “Gastás menos combustible y automáticamente generás menos emisiones”, señaló el ejecutivo.

Esta evolución no depende únicamente de la llegada de vehículos eléctricos. Los motores convencionales también mejoraron considerablemente durante las últimas décadas debido, entre otras razones, a las nuevas normas de emisiones. Rivero utilizó una comparación particularmente gráfica: en términos de emisiones, aseguró que 20 camiones pesados actuales pueden equivaler aproximadamente a un camión de décadas atrás.

El conductor también se vuelve cada vez más tecnológico

La transformación del transporte no ocurre solamente debajo del capó. También está cambiando el trabajo de quienes conducen. Los sistemas actuales permiten conocer cómo se utiliza el camión y generar indicadores sobre consumo, seguridad y eficiencia. Para aprovechar esa tecnología, Mercedes-Benz Camiones y Buses desarrolló programas de capacitación para su red y para los propios transportistas. La compañía cuenta con 44 puntos de atención en Argentina y trabaja con capacitaciones sobre conducción eficiente, seguridad vial, postura y utilización de las herramientas disponibles en cada unidad.

“El mejor camión, sin capacitación previa o sin conocimiento, no llega a dar lo que queremos obtener”, resumió Rivero. La empresa llevó esta lógica incluso a una competencia nacional de conductores. Durante aproximadamente un mes, monitoreó digitalmente los camiones participantes y seleccionó a quienes obtenían mejores resultados. Los finalistas realizarán pruebas presenciales de conducción y maniobras y se reconocerá al mejor conductor del país. Más que fiscalizar al conductor, explicó Rivero, la tecnología termina generando una especie de desafío de mejora permanente.

Del mantenimiento a la economía circular

Otro de los cambios relevantes aparece cuando un camión acumula cientos de miles o incluso más de un millón de kilómetros. En lugar de reemplazar determinados componentes por unidades completamente nuevas, Mercedes-Benz cuenta con un sistema de remanufactura de motores y cajas para buses y camiones. El proceso no consiste simplemente en repararlos. Los componentes son reconstruidos bajo estándares industriales y vuelven al mercado con garantía.

De acuerdo con Rivero, una remanufactura puede representar una reducción cercana al 50% del costo para el cliente, al tiempo que permite recuperar en una caja de velocidad hasta el 65% de sus piezas. En el caso de los motores, ese porcentaje de recupero es de hasta el 55%. La lógica forma parte de otro concepto que empieza a ganar peso dentro de la industria automotriz: la economía circular. El futuro del transporte, en ese sentido, no dependerá únicamente de producir vehículos nuevos, sino también de extender de manera eficiente la vida útil de los existentes.

Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de Mercedes-Benz Camiones y Buses, conversó sobre el futuro de los camiones en Future Talks 3. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Zárate y una nueva etapa industrial

La conversación también abordó una de las principales apuestas recientes de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina: su nueva planta industrial en Zárate. Rivero la describió como uno de los acontecimientos más importantes de la historia local de la compañía. La fábrica está ubicada sobre la Ruta Panamericana, cerca del kilómetro 90 y frente al puerto de Zárate, una posición estratégica tanto para la actividad local como para una eventual expansión de exportaciones.

Según explicó el ejecutivo, la planta fue diseñada con una distribución flexible que permitirá trabajar con diferentes productos y tecnologías. A esto se suma un centro logístico con una inversión total de US$110 millones, orientado a respaldar la operación de camiones y colectivos. La red permite distribuir repuestos normalmente dentro de las 24 o 48 horas y atender situaciones de urgencia en distintos puntos del país. Para un automóvil, una demora puede representar una molestia. Para un camión que funciona como bien de capital, cada día detenido significa producción perdida.

De la eficiencia actual a los camiones de cero emisiones

La electrificación aparece inevitablemente cuando se intenta imaginar qué ocurrirá durante la próxima década. Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa subsidiaria de Daimler Truck, ya tiene camiones eléctricos operando en diferentes mercados internacionales, pero Rivero remarcó que su llegada masiva a Argentina estará vinculada también con otro factor: la infraestructura. “Queremos tener vehículos neutros, queremos seguir trabajando hacia cero emisiones”, señaló. El desafío será identificar qué tecnologías necesita el mercado argentino y qué infraestructura estará disponible para sostenerlas.

Pero mientras esa transición ocurre, una enorme transformación ya está sucediendo. Camiones conectados, análisis permanente de datos, mantenimiento anticipado, conductores capacitados, menores consumos y componentes que pueden volver a la cadena productiva. Durante décadas, el progreso de un camión se midió principalmente por su motor, su potencia o su capacidad de carga. En los próximos años probablemente también se mida por algo menos visible: la inteligencia con la que pueda ser operado.