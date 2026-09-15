La UBA toma la Plaza de Mayo con clases públicas para exigir la Ley de Financiamiento Universitario

Los docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán una jornada de protesta en Plaza de Mayo y ante el Ministerio de Economía.

La medida busca exigir que el Gobierno cumpla con los fallos de la Corte Suprema que ordenan la recomposición salarial docente y el aumento de becas.

La comunidad de la Universidad de Buenos Aires intensifica su plan de lucha para exigir la ejecución de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En una jornada que se extenderá desde las 7:00 hasta la medianoche, los 13 decanos de la casa de altos estudios dictarán clases magistrales abiertas sobre la vía pública, combinando el reclamo presupuestario con un masivo despliegue de servicios a la comunidad.

La protesta surge como respuesta al decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo, el cual condicionó la aplicación de la norma a la asignación de fuentes de financiamiento específicas. Tras la judicialización impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Corte Suprema de Justicia ratificó en junio pasado una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes, además de recomponer las becas estudiantiles.

Atención gratuita a la comunidad y difusión científica Juan Mateo Aberastain / MDZ Para visibilizar el impacto social y científico del presupuesto universitario, la UBA montará carpas operativas donde ofrecerá servicios asistenciales y profesionales sin costo:

Salud pública: Atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica.

Asesoramiento profesional: Consultorías abiertas en materia jurídica, contable y orientación psicológica.

Desarrollo e innovación: Exposición de proyectos científicos, destacando la exhibición de un auto de carreras diseñado y construido íntegramente por docentes y alumnos de la universidad. El conflicto judicial por los salarios docentes El eje central del reclamo se apoya en el respaldo del máximo tribunal del país a los artículos 5 y 6 de la legislación aprobada en 2025. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a recomponer las escalas salariales del personal docente y no docente de forma retroactiva desde el 1° de diciembre de 2023.