La Anmat prohibió productos médicos y tomó medidas sobre dos empresas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó nuevas disposiciones en el Boletín Oficial con distintas medidas vinculadas a empresas y productos médicos. Entre ellas, dispuso la inhibición preventiva de las actividades productivas de una firma, prohibió la comercialización de productos médicos y abrió un sumario sanitario.

Al mismo tiempo, el organismo levantó una inhibición que pesaba sobre otra empresa luego de que presentara la documentación requerida y considerara subsanados los incumplimientos detectados. Además, prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de un equipo médico que había sido denunciado como hurtado.

A través de la Disposición 5726/2026 , resolvió inhibir preventivamente las actividades productivas de Ripezzi S.R.L. , con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue adoptada luego de una inspección en la que se detectaron presuntos incumplimientos de la normativa sanitaria vinculados con el sistema de calidad, la trazabilidad, el almacenamiento y el control de stock.

Según consta en la disposición, durante el procedimiento la empresa presentó documentación que "confirmaría la venta de productos médicos durante el período de prohibición" establecido previamente por Anmat. Además, al momento de la inspección no contaba con documentación que respaldara el retiro del mercado de productos que había sido ordenado por el organismo.

Por estos motivos, Anmat también resolvió prohibir el uso y la comercialización de todos los productos médicos importados por Ripezzi S.R.L. y dispuso la instrucción de un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico por presuntos incumplimientos de distintas disposiciones vinculadas con las buenas prácticas de fabricación y la tecnovigilancia.

Anmat publicó nuevas medidas sobre productos médicos. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Levantaron una inhibición a otra empresa

Por otro lado, el organismo resolvió levantar la inhibición de la actividad de importación que pesaba sobre Glam Distribuciones S.R.L. La medida original había sido dispuesta en abril de 2026, después de que el organismo detectara irregularidades en avisos de importación relacionados con la firma de quien ejercía la dirección técnica de la compañía.

Luego de la inhibición, representantes de la empresa presentaron un descargo y la documentación solicitada por la comisión actuante. Entre los requerimientos se encontraban los anexos de productos correspondientes a distintos avisos de importación, que debían estar firmados por la directora técnica debidamente designada ante Anmat. La empresa presentó la documentación "en tiempo y forma" y, según estableció el organismo, los incumplimientos fueron subsanados.

Prohibieron un equipo médico en todo el país

Por otra parte, mediante la Disposición 5774/2026, Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un equipo médico de la marca Spacelabs Healthcare. La medida se tomó después de que la empresa titular del producto informara el hurto de una unidad cuyo estado y condición actual se desconocen.

Se trata de un monitor de presión arterial ambulatoria, modelo 90227 On track Monitor ABP, número de registro PM 1608-43 y número de serie 227-014648. De acuerdo con la disposición, el equipo había sido dejado el 18 de mayo de 2026 en el centro médico CEMDIC, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente fue denunciado como hurtado.

Anmat explicó que el producto corresponde a la clase de riesgo II y que está indicado para la toma de presión arterial y la medición de la frecuencia cardíaca durante períodos de entre 24 horas y siete días. Ante la imposibilidad de conocer dónde se encuentra actualmente la unidad y cuál es su condición, el organismo consideró necesario adoptar una medida preventiva.