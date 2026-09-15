Haciendo Camino celebró 20 años de trabajo por la infancia en el Norte argentino

La organización realizó su XVII Encuentro Anual con más de 900 invitados para recaudar fondos y fortalecer sus programas sociales.

Haciendo Camino realizó su XVII Encuentro Anual bajo el lema "20 años caminando juntos" con la conducción de Flavia Palmiero y la participación especial de Jerónimo Freixas.

Haciendo Camino realizó su XVII Encuentro Anual bajo el lema "20 años caminando juntos" con la conducción de Flavia Palmiero y la participación especial de Jerónimo Freixas, para conmemorar sus dos décadas de trabajo, que desde 2006 acompaña a niños, niñas y familias que viven en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino. Asistieron más de 900 invitados y fue una noche solidaria para reforzar el compromiso con la infancia y las familias de la región.

El evento contó con el auspicio de más de 20 empresas, entre ellas Ocasa y Fundación Por Ti, Pozo Gowland Abogados, Banco Macro, Eduardo Llorente Hijos & Nietos, Grupo IEB, Saesa, Sanatorio Otamendi, Medicus.

Flavia Palmiero conduciendo el Evento Anual 2026 Haciendo Camino. Dos décadas de compromiso El encuentro contó con un discurso de Catalina Hornos, directora y fundadora de la organización, un video sobre el recorrido de estos 20 años y la participación especial de un show de Abel Pintos. Además, Jerónimo Freixas fue un invitado especial, y estuvo presente durante la subasta de premios.

Ivan de Pineda durante la recaudación de padrinos en el Evento Anual 2026 Haciendo Camino. Todo lo recaudado se destinará a los Programas de Haciendo Camino, que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social y romper el círculo de la pobreza. Hoy la organización acompaña mensualmente a más de 2.500 familias, y cada aporte es fundamental para sostener este trabajo y abrir nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Catalina Hornos, directora y fundadora de Haciendo Camino, junto a Pablo Codevila y Eduardo “Coco” Fernández, Artear. Haciendo Camino. Una noche solidaria Desde 2006, Haciendo Camino desarrolló un modelo de trabajo propio, basado en la evidencia, que permitió acompañar a más de 25.000 niños, niñas y familias a lo largo de dos décadas. Ese camino fue posible gracias a la presencia sostenida en el territorio y a una red de voluntarios, donantes, empresas y organizaciones que acompañaron cada etapa del proceso. El evento del 9 de septiembre conmemoró ese recorrido y buscó fortalecer los recursos necesarios para seguir sosteniendo este trabajo en el Norte argentino.