Haciendo Camino celebró 20 años de trabajo por la infancia en el Norte argentino
La organización realizó su XVII Encuentro Anual con más de 900 invitados para recaudar fondos y fortalecer sus programas sociales.
Haciendo Camino realizó su XVII Encuentro Anual bajo el lema "20 años caminando juntos" con la conducción de Flavia Palmiero y la participación especial de Jerónimo Freixas, para conmemorar sus dos décadas de trabajo, que desde 2006 acompaña a niños, niñas y familias que viven en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino. Asistieron más de 900 invitados y fue una noche solidaria para reforzar el compromiso con la infancia y las familias de la región.
El evento contó con el auspicio de más de 20 empresas, entre ellas Ocasa y Fundación Por Ti, Pozo Gowland Abogados, Banco Macro, Eduardo Llorente Hijos & Nietos, Grupo IEB, Saesa, Sanatorio Otamendi, Medicus.
Dos décadas de compromiso
El encuentro contó con un discurso de Catalina Hornos, directora y fundadora de la organización, un video sobre el recorrido de estos 20 años y la participación especial de un show de Abel Pintos. Además, Jerónimo Freixas fue un invitado especial, y estuvo presente durante la subasta de premios.
Todo lo recaudado se destinará a los Programas de Haciendo Camino, que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social y romper el círculo de la pobreza. Hoy la organización acompaña mensualmente a más de 2.500 familias, y cada aporte es fundamental para sostener este trabajo y abrir nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.
Una noche solidaria
Desde 2006, Haciendo Camino desarrolló un modelo de trabajo propio, basado en la evidencia, que permitió acompañar a más de 25.000 niños, niñas y familias a lo largo de dos décadas. Ese camino fue posible gracias a la presencia sostenida en el territorio y a una red de voluntarios, donantes, empresas y organizaciones que acompañaron cada etapa del proceso. El evento del 9 de septiembre conmemoró ese recorrido y buscó fortalecer los recursos necesarios para seguir sosteniendo este trabajo en el Norte argentino.
Además, se sortearon los bonos contribución, donde todo lo recaudado será destinado al hogar “Refugio Madre Teresa de Calcuta” en Añatuya, Santiago del Estero, que aloja a niños judicializados de entre 0 y 18 años que son separados de sus familias por situaciones de abuso o violencia. Agradecemos a Giménez Uriburu Propiedades, Bottazzi Avistaje de Ballenas, Terrazas al Mar Spa, NH Collection Hotels & Resorts Bs. As., Aéreo Asociación Civil, Teatro Colón, Lacoste, Loi Suites Hotels, Yenny El Ateneo y Essen por los premios.
El apoyo de empresas
Trabajamos desde 2006 para romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil brindando herramientas para mejorar la calidad de vida de niños y familias en contextos de vulnerabilidad social y aislamiento en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Contamos con 15 Centros de Desarrollo Infantil y fortalecimiento familiar en los que ofrecemos los siguientes programas: Desarrollo Infantil en Familia, Embarazadas, Oficios y Hogares. El 60% de las familias que acompañamos viven en condiciones de hacinamiento, el 44% experimenta inseguridad alimentaria y el 67% de los miembros de las familias no cuentan con controles médicos al día.
* Sofía Belasteguin. Prensa y Comunicación. "Haciendo Camino".