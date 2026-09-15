Mendoza deja atrás los días fríos y este martes la máxima llegará a 21°
El pronóstico anticipa poca nubosidad en Mendoza, una mañana fresca y una tarde mucho más agradable.
Este martes arranca fresco en Mendoza, pero con el correr de las horas la temperatura va a subir. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 3° y la máxima llegará a los 21°.
Para el Gran Mendoza se espera poca nubosidad y vientos leves del noreste. La mañana todavía obligará a salir con abrigo, aunque después del mediodía el ambiente será bastante más agradable.
En la cordillera también se mantienen buenas condiciones. El cielo estará poco nuboso y no se esperan nevadas ni otros fenómenos importantes durante la jornada.
La tendencia seguirá el miércoles, cuando la máxima subirá hasta los 24° y la mínima será de 5°. Otra vez habrá poca nubosidad y vientos leves del noreste.
El jueves se espera una tarde todavía más templada en Mendoza, con 25° de máxima y 8° de mínima. En el llano seguirá la poca nubosidad, mientras que en la cordillera el cielo estará parcialmente nublado.