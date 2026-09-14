Cabalgata en la montaña y asado: Ángel de Brito disfrutó de Mendoza y compartió postales espectaculares

Ángel de Brito eligió a la provincia de Mendoza para pasar el fin de semana y disfrutó de sus vinos, gastronomía y una aventura en caballo por la montaña nevada.

Los famosos eligen continuamente la provincia de Mendoza para desconectarse de su día a día y disfrutar de una exquisita gastronomía, sus vinos y, por supuesto, de los paisajes espectaculares que ofrece. En esta ocasión, quien decidió armar las valijas fue Ángel de Brito, figura de canal América.

El conductor de LAM decidió pasar el fin de semana en el Valle de Uco y su estadía combinó diferentes actividades. El viernes por la noche salió a cenar a Angélica Cocina Maestra, el exclusivo restaurante de la Bodega Catena Zapata, lugar que recibió en este 2026 una estrella Michelin.

Posteriormente, compartió imágenes recorriendo el lugar y no dudó en dedicarle un posteo: "Una noche más bien rodeado, en un lugar único en el mundo como @angelicacocinamaestra con su menú de 12 pasos enfocado en la alta cocina y el protagonismo total del vino. Nunca vi nada igual". Pero esto no fue todo, ya que también disfrutó de una cabalgata por la montaña en medio de la nieve.

Ángel de Brito quedó enamorado de Mendoza y compartió fotos de su aventura en la montaña Ángel de Brito disfrutó del paisaje mendocino. Instagram: @angeldebritooki. En su cuenta de Instagram compartió un carrusel de imágenes tras esta aventura que realizó el día domingo por la mañana y claramente que lo dejó asombrado por completo: "Cabalgata por la cordillera, asado y amigos. Hay mejor domingo?".

Recientemente, Yanina Latorre fue quien visitó Mendoza y pasó unos días en Puesto del Indio Hotel & Lodges, un exclusivo complejo ubicado en el piedemonte, específicamente en la Estancia San Isidro (El Challao). Allí participó de un torneo de pádel en el que salió campeona y confirmó en su programa que se ganó vinos y una estadía para volver al alojamiento.