Destaparon la peor sospecha de Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK

Majo Martino reveló en Puro Show la sospecha que tendría Luck Ra sobre el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK.

Mientras la polémica de La Joaqui y Luck Ra sigue dando de qué hablar, Majo Martino aportó una nueva versión sobre la tensión entre ellos y volvió a poner el foco en la relación que la cantante mantiene actualmente con Tiago PZK. En Puro Show, la periodista habló de los vínculos entre los artistas y aseguró haber recibido información de personas cercanas al entorno del músico cordobés.

Durante el programa, Martino también hizo referencia a Tiago y deslizó que el cantante habría tenido encuentros con varias mujeres conocidas del ambiente. "¿Qué tiene Tiago PZK? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? ¿Algo me contaron de lo que tiene? No voy a entrar en detalle en este momento, pero habría que investigarlo, porque la lista es tremenda", dijo Martino.

Esto fue lo que dijo Majo Martino en Puro Show sobre La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK "Y se sumó, que lo dije al aire el otro día, la última de la lista, Flor Vigna. O sea, va pasando por artistas del entorno, digamos, porque es un ambiente grande, pero es chico en sí", añadió la periodista.

Pero el foco volvió rápidamente a La Joaqui y Luck Ra. Martino aseguró haber recibido una versión sobre el comienzo del vínculo entre la cantante y Tiago PZK que podría explicar parte del enojo del músico cordobés.