El Gobierno tendrá hoy su herramienta para "combatir" la morosidad en Mendoza

La Cámara de Senadores dará este martes sanción completa a la llamada ley de alivio financiero, con la que el Gobierno Provincial otorgará beneficios impositivos a bancos que ofrezcan refinanciaciones de créditos a mendocinos, con el objetivo de bajar la morosidad a nivel local.

El proyecto surgió a raíz de l aumento progresivo que ha tenido la morosidad a nivel nacional, en la que Mendoza no ha sido una excepción . Según datos oficiales, en la provincia, cerca de un tercio de las familias que tienen un crédito están atrasadas en sus pagos por lo menos 30 días (271.000 de 870.000).

El objetivo del Poder Ejecutivo es incentivar a los bancos (ya se sumó en Nación con mejoras crediticias) para que refinancien sus créditos en mejores condiciones y así, aliviar la situación de las familias mendocinas. A quienes se sumen, tendrán en las operaciones exención del impuesto a los Sellos y rebaja de alícuotas de Ingresos Brutos del 7% al 5%, según cada caso.

Martín Kerchner, presidente provisional del Senado, señaló a MDZ que la situación actual "requiere de todas las herramientas disponibles para acompañar en este proceso con una ayuda, pero que significa pagar las deudas por parte del Estado, sino hacerlo menos oneroso".

"Mendoza puede ofrecer algunas herramientas, como eliminar algunos impuestos", dijo el exministro de Hacienda de la provincia.

Y añadió: "Como no nos podemos meter en los contactos entre privados, sí podemos generar política tributaria para que se den proyectos de refinancaicion, con incentivos como los que trataremos en la sesión".

Recordemos que el proyecto de ley ya cuenta con una media sanción de la Cámara de Diputados de forma unánime, con 44 votos a favor y ninguno en contra o abstención.

El proyecto del Gobierno para bajar la morosidad

El proyecto de Ley de Alivio Financiero propone beneficios fiscales para incentivar a bancos y otros acreedores a refinanciar deudas en mejores condiciones, tal como anunció Cornejo este lunes.

La iniciativa tiene como objetivo promover la refinanciación de deudas de personas humanas y jurídicas y, según fundamenta el Ejecutivo, “reducir la morosidad y promover un sistema financiero más saludable” a través de un esquema de incentivos fiscales.

El Gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman. Prensa Gobierno

El proyecto parte de un diagnóstico del Gobierno sobre el nivel de endeudamiento en Mendoza. La administración provincial advierte un incremento de los deudores que se encuentran en las situaciones 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Banco Central.

Para la Provincia, el problema no afecta solamente a quienes actualmente tienen dificultades para pagar. Un sistema financiero con una elevada morosidad también puede terminar encareciendo el crédito para quienes cumplen con sus obligaciones.

“Frente a una cartera de créditos de mayor riesgo, las entidades financieras tienden a restringir la oferta de crédito y a elevar las tasas de interés que aplican a la totalidad de sus operaciones”, sostiene el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.

Qué beneficios propone Mendoza

El mecanismo planteado por el Gobierno tiene dos beneficios fiscales principales.

Por un lado, todas las operaciones de refinanciación alcanzadas por la ley quedarán exentas del Impuesto de Sellos.

Por otro, las entidades que otorguen refinanciaciones podrán acceder a una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos, siempre que la operación cumpla con determinadas condiciones: una Tasa Nominal Anual que no supere el 40% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

El objetivo es que el beneficio impositivo "funcione como un incentivo" para que los acreedores mejoren las condiciones de pago y los deudores puedan afrontar cuotas más accesibles.

Como señaló el goernador y también el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la propuesta no está limitada exclusivamente a personas que ya se encuentran en mora. El proyecto establece expresamente que los beneficios no distinguen según la situación crediticia del deudor, por lo que también pueden alcanzar a quienes están al día pero necesitan modificar las condiciones de sus créditos.

La iniciativa busca además evitar que una simple transferencia de una cartera de morosos sea considerada una refinanciación.

El proyecto define en su artículo 2 como refinanciación "a las operaciones mediante las cuales una entidad acreedora modifica las condiciones de pago de una deuda existente, incluyendo plazos, cuotas, tasas de interés, garantías u otras cláusulas contractuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera del deudor o mejorar la recuperación del crédito".

También quedarán comprendidas las operaciones en las que una entidad permita cancelar deudas que el deudor mantiene con otro acreedor. En cambio, no serán consideradas refinanciaciones las operaciones de "cesión, venta, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros".

El beneficio tendrá, de aprobarse, una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo quedará facultado para prorrogarlo por hasta seis meses adicionales.

El objetivo, según ya lo planteó el Gobierno, será presionar para que los bancos, entidades financieras y otros acreedores "aceleren" los procesos de refinanciación.

Además, las entidades beneficiadas deberán presentar mensualmente ante la Administración Tributaria Mendoza una declaración jurada con el detalle de las operaciones realizadas. ATM podrá requerir información adicional y cruzar esos datos con la Central de Deudores del Banco Central.

Morosidad en Mendoza

En diálogo con MDZ Radio, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, informó que hay 271.000 créditos en situación de mora, de unos 870.000. Si bien evitó calificar la situación de extrema complejidad, al considerar que si bien la cantidad de personas alcanzadas en la morosidad es elevada (casi un tercio del total), el monto promedio de las deudas permitiría pensar que una refinanciación en mejores condiciones ayudaría a resolver buena parte de los casos.

El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad. Prensa Legislatura

Fayad manifestó que el saldo promedio de deuda en situación de mora de las familias es de $1,1 millones, mientras que en el caso de las empresas alcanza los $2,8 millones. Aquí se involucra tanto a deudas con bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales. Frente a esto, Fayad aclaró a MDZ que los montos mayores se tienen con bancos, mientras que en las billeteras virtuales los saldos son más bajos.

Dentro del universo de 270.000 personas con problemas de pago, aproximadamente la mitad se encuentra en la denominada situación 5, considerada "irrecuperable", con deudas de más de 360 días.

De igual forma, el Gobierno puso el foco en quienes se encuentran en las situaciones 2, 3 y 4 de la Central de Deudores. Allí se concentra aproximadamente la otra mitad de los morosos, con distintos niveles de riesgo.

Dentro de ese universo, hay cerca de 100.000 deudores que llevan entre 30 y 180 días de mora, según precisó Fayad. Son, a criterio del Gobierno, quienes tienen "mayores posibilidades" de resolver su situación mediante una refinanciación.