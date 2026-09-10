El FMI aseguró que la morosidad en Argentina "no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera"

La vocerra del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Julie Kozack, se refirió acerca de la morosidad en Argentina este jueves en su habitual en conferencia de prensa. Aunque descartó que se trate de un riesgo para el país.

"Estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país", sostuvo Kozack.

“Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene en niveles relativamente bajos: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”, explicó.

“Constatamos que los bancos cuentan con niveles adecuados de capital y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora”, indicó.

La portavoz también remarcó que “el sistema bancario del país es bastante reducido” y planteó que uno de los desafíos hacia adelante será ampliar la intermediación financiera.

“De cara al futuro, será fundamental profundizar dichos mercados y facilitar mecanismos que permitan canalizar el crédito y el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades de desarrollo”, sostuvo.

La próxima visita del FMI

Durante la misma conferencia, Kozack confirmó además el calendario de la próxima visita del organismo a la Argentina.

Según adelantó, la misión del FMI "está programada para comenzar la semana del 21 de septiembre para la tercera revisión" del programa vigente.

Cabe recordar que el país mantiene hoy un crédito pendiente de devolución por US$59.147 millones con el FMI (42.552 millones de derechos especiales de giros –DEGs-), que representa un 35% de toda la cartera del Fondo. Es decir, Argentina tiene uno de cada tres dólares que tiene prestado el organismo.

A su vez, las dos últimas revisiones se aprobaron, pero con dos waiver, no se cumplieron las metas de acumulación de reservas.