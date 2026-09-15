Cortes de luz en Mendoza: 10 departamentos afectados este martes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 15 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son diez los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 15/9
Ciudad
- En barrio La Favorita y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- En calle Milagros, entre Godoy Cruz e Infanta Isabel y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calle Jorge Newbery, hacia el oeste de Paso Hondo y zonas aledañas; El Algarrobal. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En calle Moyano, entre Rodríguez y Ruta Provincial N°33. En el barrio La Floresta y áreas adyacentes; Gustavo André. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle 9 de Julio Este, entre Don Bosco y Los Pastalitos y zonas aledañas; El Plumero. De 15.00 a 17.00 h.
Luján
- Entre calles Vieytes, Boedo, Terrada y Malabia. Entre calles Palma, Las Piedritas, Juan Agustín Maza y Vieytes y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Sargento Cabral; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 10.30 h.
- En calle Quintana Este, hacia el este de Calle 577; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.
- Entre calles San Gabriel, Virgen del Valle, San Zenon, callejón 3, callejón 4 y áreas adyacentes; Lunlunta. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Sarmiento, Bombal Sur, Reina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodega Salentein y Viñedos Don Antonio S.A y zonas aledañas; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Meli, hacia el oeste de La Gloria; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, Furlotti y Costa Canal Uco. En Llorente Hermanos S.A., Granar S.A. y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°143, hacia el sureste de Loteo Navarro; Pareditas. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mouriño, Borovina, La Pichana y Gatica; El Tropezón. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles La Central, Guardia Vieja, La Esperanza y Las Mercedes; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Necochea, Champagnat, Vicente López y Planes y Casnati. De 12.30 a 16.30 h.