Con decenas de reformas, el Senado buscará adecuar a Mendoza a la baja de imputabilidad

Mendoza avanzará este martes en el Senado Provincial con la discusión del proyecto de ley que adecua el Régimen Penal Juvenil provincial a la nueva normativa nacional, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que entró en vigencia el 5 de septiembre.

Tras intensas reuniones, debates internos y más de 40 reformas de artículos, la Legislatura buscará perfilar a la provincia como una de las primeras del país en contar con un sistema completo y especializado para adolescentes de 14 años en adelante.

El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, remarcó a MDZ que el proyecto llega al recinto después de un trabajo legislativo fuerte, sobre todo con la inclusión de propuestas de la oposición y también magistrados.

"Hubo muchas reuniones de comisión con invitados: jueces, tribunales, jueces unipersonales, miembros de organismos de derechos humanos, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. También recibimos notas de los propios colegios de abogados", detalló. Producto de ese proceso de consulta, el texto original "sufrió modificaciones en más de 40 artículos" de los cerca de 100 que contiene la ley con la reforma al Código Procesal Penal mendocino.

Uno de los puntos que generó más pedidos de aclaración durante el debate fue el de los plazos procesales para los adolescentes detenidos.

Según explicó Kerchner, cuando un menor de 18 años es aprehendido, la investigación penal preparatoria tiene un plazo máximo que no puede extenderse más allá de los 12 meses posteriores a que el joven cumpla la mayoría de edad según el proyecto que se pondrá a debate Además, esos casos serán juzgados "exclusivamente por magistrados con especialización en materia juvenil, no por la Justicia penal ordinaria".

Otro de los cambios centrales, según el legislador, es la "naturaleza misma de la respuesta estatal frente al delito".

"Antes había una sola pena: cárcel o no cárcel. Ahora las penas son graduales, pero siguen siendo penas", explicó.

El nuevo esquema contempla, entre otras alternativas, la reparación del daño causado a la víctima -con un esquema que va escalando según la gravedad o reiterancia-, la obligación de terminar los estudios, la realización de capacitaciones laborales o, en los casos más graves, la pena privativa de la libertad.

Mendoza comenzó a aplicar la nueva Ley Penal Juvenil y ya tiene un caso con un joven de 14 años. Gobierno de Mendoza

La diferencia de fondo con el régimen anterior es que ahora los jóvenes "serán formalmente declarados culpables, algo que antes no ocurría" para los menores de 16.

A esas respuestas se suman otras herramientas que el proyecto prevé incorporar según cada caso: prohibiciones de contacto con la víctima, restricciones de acercamiento, prohibición de consumo de sustancias y la obligación de realizar tratamiento médico o psicológico cuando la situación del adolescente lo requiera.

Este seguimiento de todas estas medidas quedará a cargo de una nueva figura, el "supervisor especializado", que controlará la conducta de los jóvenes que atraviesan el sistema y podrá informar a la Justicia sobre incumplimientos.

La defensa de la reforma mendocina

Para Kerchner, Mendoza llega a esta instancia en una posición distinta a la del resto del país. "Somos de las la únicas provincia argentina que ya tenía un régimen penal juvenil propio, y ahora vamos a tener uno completo y especial para los jóvenes desde los 14 años, similar en su estructura al de los adultos. Mendoza va a tener uno de los mejores sistemas penales juveniles del país", sostuvo.

Como ya informó MDZ anteriormente, el proyecto, presentado formalmente el 25 de agosto por la ministra de Seguridad , Mercedes Rus; y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, contempla dos partes: una reorganización de los dispositivos que ya tiene el Poder Ejecutivo para el abordaje de adolescentes, y la creación de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, con más de 110 artículos.

El texto establece además que los jóvenes de 14 a 16 años deberán permanecer separados de los de 16 a 18 en todas las instancias del sistema, incluida una eventual privación de la libertad.

Según los datos oficiales, entre los adolescentes que hasta ahora eran inimputables, el 9% de los hechos correspondía a robos y el 22% a lesiones, sin una incidencia relevante de delitos graves: el año pasado se registró un solo homicidio vinculado a un menor inimputable, en un contexto intrafamiliar.

En el tramo de 16 a 18 años, que ya está bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, el año pasado hubo 511 jóvenes en conflicto con la ley penal, de los cuales solo 46 —el 9%— recibieron una pena privativa de la libertad, mientras que el 91% restante fue alcanzado por medidas alternativas.

La ley nacional ya rige, mientras la provincial sigue en debate

Kerchner remarcó que, más allá de que la ley provincial continúa su tratamiento en la Legislatura, la normativa nacional ya está vigente y sus efectos se empiezan a poner en práctica: "Con la entrada en vigencia, los casos ya se están tratando en la realidad".

Desde el 5 de septiembre, la Policía de Mendoza intervino en distintos hechos con adolescentes de 14 y 15 años que, bajo la legislación anterior, no hubieran quedado alcanzados por el sistema penal. Entre ellos se registró la primera detención de un joven de 14 años en la provincia, tras un robo cometido en las inmediaciones del Parque General San Martín, que fue ponderada por el gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada.