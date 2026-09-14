Tras los resultados de las pruebas PISA, Mendoza presentó sus metas educativas para los próximos años

A una semana de que se conocieran los resultados de las pruebas PISA 2025 , Mendoza presentó sus metas educativas de cara al periodo 2026-2027 , las cuales forman parte del "Compromiso Nacional por la Alfabetización", el cual fue impulsado por Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones civiles.

En este escenario, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que "en educación no alcanza con plantear buenas intenciones: necesitamos objetivos concretos, medir los resultados y saber qué tenemos que mejorar. Estas metas permiten darle continuidad a una política educativa que Mendoza viene sosteniendo y, al mismo tiempo, transparentar ante la sociedad dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar".

Según explicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, este tipo de metas le permitirá a la Provincia "transformar las prioridades educativas en objetivos concretos y medibles". En ese sentido, recalcó que, además de mejorar en el aprendizaje, la idea es "fortalecer la asistencia, el tiempo efectivo de clases y los sistemas de alerta para intervenir a tiempo cuando un estudiante necesita apoyo".

Por su parte, Victor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, aseguró que este tipo de iniciativas "permiten que la ciudadanía conozca los objetivos de cada gestión y seguir sus avances y cumplimiento a lo largo del tiempo".

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, en lo que respecta a alfabetización inicial Mendoza buscará que el 100% de los alumnos de sala de 5 años apliquen a Competencias Lingüísticas de Nivel Inicial. Para ello, se utilizará el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI). Por su parte, en el primer ciclo de Primaria, se buscará que el 70% de los estudiantes alcancen un nivel medio o avanzado en fluidez y comprensión lectora. La idea es mantener el nivel de criticidad por debajo del 10%.

En referencia a alfabetización avanzada, el objetivo es que el 75% de los alumnos tengan desempeño medio o avanzado en fluidez y comprensión lectora en el segundo y tercer ciclo de Primaria, al tiempo que se buscará reducir el nivel de criticidad al 8%. Ya en el ciclo básico de Secundaria, se aspirará a que el 60% alcance alcance un nivel medio o avanzado y que el nivel crítico caiga al 15%.

Cabe resaltar que la estrategia también contempla la formación docente, entrega de materiales específicos y extensión de la Plataforma Provincial de Fluidez y Comprensión Lectora.

Matemáticas

En lo que respecta a Matemáticas, se buscará que en el nivel inicial el 85% de los estudiantes de sala de 5 años tenga un desempeño "adecuado" en nociones básicas.

En cuanto al nivel Primario, se aspira a que el 70% de los alumnos tengan un nivel "adecuado" en tercer grado, mientras que ese porcentaje debería rondar el 60% en quinto grado. Ya en el nivel Secundario, se debería llegar al 55% en primer año, y al 40% en tercer año.

En paralelo, se intentará que el 60% de los docentes se formen en distintos saberes disciplinares y didácticos, además de garantizar aulas digitales móviles en las escuelas estatales. También se aspira a incrementar en un 10% el uso de plataformas educativas como Eduten, Matific y Mendoza Aumentada.

Según explicó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, este tipo de metas le permitirá a la Provincia "transformar las prioridades educativas en objetivos concretos y medibles". En ese sentido, recalcó que, además de mejorar en el aprendizaje, la idea es "fortalecer la asistencia, el tiempo efectivo de clases y los sistemas de alerta para intervenir a tiempo cuando un estudiante necesita apoyo".

Tiempo escolar y asistencias

De acuerdo a los lineamientos planteados, se deberá cumplir con 190 días de clase en niveles Inicial, Primario y Secundario, lo que garantizaría las 630, 840 y 940 horas reloj correspondientes a cada nivel.

Además, se intentará que la proporción de estudiantes que tienen niveles críticos de asistencia diaria se mantenga por debajo del 20%.

Por otro lado, también se pedirá emitir al menos dos informes anuales a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), los cuales deberían presentarse en los meses de marzo y agosto. La idea es que el 100% de escuelas secundarias lleve un registro de las acciones de intervención para estudiantes "en situación de riesgo".

En cuanto al financiamiento, se buscará que entre el 28% y el 30% del presupuesto de la Provincia se destine a Educación.

Cabe resaltar que, para 2027, Mendoza estableció una mejora adicional del 2% en los principales indicadores vinculados con todas estas metas.

Los datos de Mendoza en las pruebas PISA 2025

En Ciencias, en la última evaluación Mendoza obtuvo 403 puntos, ubicándose 10 puntos por encima de la media nacional (393). Pero, al compararlo con los datos de 2022, cayó dos puntos, cuando había alcanzado los 405.

En Matemática, donde casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico, la provincia llegó a 372 puntos, frente a los 367 del país. Sin embargo, en 2022 Mendoza había obtenido 378 puntos, el mismo resultado que el promedio nacional de ese año.

Lectura registró el mayor retroceso respecto de 2022. Mientras que en ese año la provincia llegó a 402 puntos, en la última edición cayó a 385. Es decir, 17 puntos menos. Además, el resultado de 2025 quedó por debajo del promedio nacional, que fue de 389 puntos.

Las Pruebas PISA 2025 se desarrollaron entre el 8 y el 17 de septiembre de 2025. Mendoza participó como "región adjudicada", condición que garantiza la obtención de datos representativos a nivel provincial. En total, se evaluaron a 2.500 estudiantes de 75 instituciones de gestión estatal y privada.