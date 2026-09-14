En qué zonas de Mendoza habrá temperaturas bajo cero este martes y cómo estará el tiempo los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 15 de septiembre una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza , aunque algunas zonas se encuentran bajo alerta por heladas y se esperan temperaturas bajo cero.

Alerta por heladas en Mendoza

Perdriel -1.5 °C

Jocoli: -0.5 °C

Los Campamentos: -0.5 °C

Valle de Uco: -3 °C a -1 °C

San Rafael y General Alvear: -0.5 °C a -2.8 °C.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

Viento: viento norte leve desde las 12 hasta las 20 en todo el llano provincial.

viento norte leve desde las 12 hasta las 20 en todo el llano provincial. Nubosidad: cielo despejado en el llano. Desde las 14, se prevé algo de nubosidad en la zona Sur, que durante la noche se extendería hacia la zona Este.

cielo despejado en el llano. Desde las 14, se prevé algo de nubosidad en la zona Sur, que durante la noche se extendería hacia la zona Este. Alta Montaña: algo de nubosidad en los sectores Centro y Sur. A las 13, podría aumentar la nubosidad en el Sur, sin precipitaciones. Desde las 19, se prevé mayor despeje en prácticamente toda la Alta Montaña de la provincia.

Pronóstico para los próximos días

El miércoles seguirá subiendo la temperatura y se anticipa una mínima de 5 ºC y una máxima de 24 ºC, en la antesala de la primavera. Las condiciones continuarán mejorando e incluso para el final de la semana se esperan temperaturas cercanas a los 30 ºC.