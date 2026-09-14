Cómo acceder a vacunas, turnos pediátricos y testeos de VPH gratis en Mendoza
Un municipio confirmó el acceso a turnos pediátricos y vacunas de forma gratuita. Cuándo habrá un operativo clave.
Godoy Cruz confirmó que llevará adelante un nuevo Operativo de Salud Integral en Territorio, con el objetivo de acercar prestaciones sanitarias básicas a vecinos y vecinas del barrio La Gloria. En el mismo se va a prestar un acceso a vacunas, testeos y turnos médicos de forma gratuita. Las fechas y horarios a tener en cuenta.
La jornada se desarrollará el viernes 18, de 9 a 12.30, en el poli social deportivo social y deportivo del barrio. La propuesta será abierta al público en general y permitirá acceder a diferentes servicios de prevención, promoción y cuidado de la salud.
Vacunas, turnos pediátricos y testeos gratis en Mendoza
Durante el operativo se ofrecerán vacunas para niños y adultos, además de controles de tensión arterial. También habrá testeo de VPH y espacios de consejería sobre salud bucal y lactancia materna.
A estas prestaciones se sumarán asesorías sobre Educación Sexual Integral (ESI) y anticoncepción. También se brindará información sobre métodos de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
En caso de ser necesario, el equipo podrá gestionar turnos para atención de pediatría y ginecología, de acuerdo con las necesidades detectadas durante la jornada.
Como parte de la propuesta, y en articulación con el Instituto INSARES, se realizarán espirometrías para adultos.
El estudio permite evaluar el funcionamiento pulmonar y constituye una herramienta importante para la detección y el seguimiento de posibles alteraciones respiratorias.
De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo las acciones de salud en territorio, con propuestas que buscan facilitar el acceso de la comunidad a controles, estudios y herramientas de prevención.
¿Cómo será la atención?
Los servicios estarán disponibles por orden de llegada y con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda concurrir dentro del horario establecido.
- Polideportivo Social y Deportivo del barrio La Gloria
- Viernes 18 de septiembre
- De 9 a 12:30
- Abierto al público en general