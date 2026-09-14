Cómo acceder a vacunas, turnos pediátricos y testeos de VPH gratis en Mendoza

Godoy Cruz confirmó que llevará adelante un nuevo Operativo de Salud Integral en Territorio, con el objetivo de acercar prestaciones sanitarias básicas a vecinos y vecinas del barrio La Gloria. En el mismo se va a prestar un acceso a vacunas , testeos y turnos médicos de forma gratuita. Las fechas y horarios a tener en cuenta.

La jornada se desarrollará el viernes 18, de 9 a 12.30, en el poli social deportivo social y deportivo del barrio. La propuesta será abierta al público en general y permitirá acceder a diferentes servicios de prevención, promoción y cuidado de la salud.

Durante el operativo se ofrecerán vacunas para niños y adultos , además de controles de tensión arterial. También habrá testeo de VPH y espacios de consejería sobre salud bucal y lactancia materna.

A estas prestaciones se sumarán asesorías sobre Educación Sexual Integral (ESI) y anticoncepción. También se brindará información sobre métodos de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

En caso de ser necesario, el equipo podrá gestionar turnos para atención de pediatría y ginecología, de acuerdo con las necesidades detectadas durante la jornada.

Como parte de la propuesta, y en articulación con el Instituto INSARES, se realizarán espirometrías para adultos.

El estudio permite evaluar el funcionamiento pulmonar y constituye una herramienta importante para la detección y el seguimiento de posibles alteraciones respiratorias.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo las acciones de salud en territorio, con propuestas que buscan facilitar el acceso de la comunidad a controles, estudios y herramientas de prevención.

¿Cómo será la atención?

Los servicios estarán disponibles por orden de llegada y con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda concurrir dentro del horario establecido.