Paso a Chile: confirmaron la fecha en la que el Cristo Redentor comenzará a funcionar las 24 horas

El Paso a Chile tendrá nuevos horarios desde esta semana. Se trata del cambio que se da en el inicio de una nueva temporada.

El Paso a Chile con horario de verano desde esta semana.

De cara al nuevo horario de verano, el paso a Chile comenzará a funcionar las 24 horas desde los próximos días. Así lo anunciaron oficialmente en las últimas horas las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor tras una reunión clave durante el fin de semana.

Este cambio es algo habitual que se da todos los años y por ende, cambiará el funcionamiento desde este miércoles de 12 horas a 24 horas, lo que facilitará el cruce del transporte de cargas y los autos particulares para el turismo. Es una información vital para quienes buscan cruzar a pasar unos días al vecino país.

El comunicado de las autoridades del Paso a Chile: cuándo operará las 24 horas Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, de acuerdo a reunión sostenida por el Comité de Coordinación Argentina y Chile, realizada hoy viernes 11 de septiembre, y de acuerdo a los informes técnicos favorables de transitabilidad y condiciones climáticas, de ambas vialidades, se resuelve que:

A partir del día miércoles 16 de septiembre, a las 9:00 horas se da inicio a la atención del horario de verano modalidad 24 horas para todo tipo de vehículos (autos, buses y transporte de carga); dada la positiva evaluación de pronósticos meteorológicos realizados por los equipos técnicos de ambas vialidades. "No obstante ello, dadas las condiciones meteorológicas cambiantes que se han presentado durante este invierno, podrían generarse medidas y restricciones nocturnas o diurnas dependiendo de los informes técnicos de las vialidades de ambos países", aclararon las autoridades del Paso Cristo Redentor.