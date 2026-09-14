Tras la polémica, apareció el palo de hóckey de Agustina Albertario
La ex Leona Agustina Albertario apuntó contra Aerolíneas Argentinas por la desaparición de un palo que iba a regalar durante una clínica en Mendoza. Unas horas después el palo apareció.
Agustina Albertario utilizó sus redes sociales este lunes para denunciar la desaparición de un palo de hockey que había despachado durante su viaje a Mendoza. La exjugadora de Las Leonas aseguró que el elemento tenía un destino especial: pensaba regalárselo a una nena durante una clínica que brindó en la provincia, organizada por la Bolsa de Comercio de Mendoza.
La deportista apuntó directamente contra Aerolíneas Argentinas y aseguró que, antes de despachar el palo, consultó si existía algún riesgo de que se perdiera durante el traslado. Según relató, desde la compañía le respondieron que no habría inconvenientes.
“Son un desastre. Me robaron un palo de hockey que era para regalarle a una nena en una clínica. Les pregunté si despacharlo corría algún tipo de riesgo y me dijeron que no. Hace 3 días lo están BUSCANDO. Háganse cargo”, escribió Agustina Albertario en X.
El reclamo de Agustina Albertario a Aerolíneas Argentinas
Junto con el mensaje, Albertario publicó una captura de una conversación por WhatsApp con el área de reclamos de la aerolínea. Allí, ante la consulta de la ex Leona, le informaron que el palo todavía estaba siendo buscado y que estaban realizando averiguaciones “en el resto de los destinos que vuela la empresa”.
La respuesta generó todavía más enojo en la exintegrante del seleccionado argentino. "¿Cómo siguen buscando? O sea, ya está. Digan la verdad. Ese palo se lo robaron", respondió durante el intercambio, antes de cuestionar qué escalas estaban revisando.
El episodio ocurrió en medio de la reciente visita de Agustina Albertario a Mendoza, donde participó de una clínica de hockey en Los Tordos. La actividad reunió a decenas de jóvenes jugadoras de diferentes clubes y tuvo además un objetivo solidario, ya que se recolectaron cajas de leche destinadas a la Fundación CONIN.
Albertario, medallista olímpica con Las Leonas, compartió durante la jornada ejercicios, consejos y parte de su experiencia en la Selección argentina con las chicas que participaron del encuentro. Sin embargo, tres días después de la actividad, el palo que pretendía entregar como regalo todavía no había aparecido.
Además, Agustina Albertario había estado en Mendoza pocos días antes, cuando participó de la Experiencia Pumas, la propuesta organizada por Play Patagonia junto a la Unión Argentina de Rugby alrededor del partido entre Los Pumas y Australia, disputado el 5 de septiembre en la provincia. La exjugadora de Las Leonas fue una de las figuras invitadas a una jornada que combinó deporte, gastronomía y encuentros con referentes de distintas disciplinas.
Tras la polémica, apareció el palo de hóckey
Luego de la polémica, Albertario confirmó en redes sociales que el palo finalmente apareció. "APARECIÓ EL PALO.. todo muy extraño, pero apareció!!! Gracias a todos los que se preocuparon.. las nenas van a tener su sorteo", escribió en su cuenta de X.
"Me dijeron que se lo llevó una pasajera x equivocación y dsp lo devolvió. Lo raro es que yo baje primera del avión y llegue primera a la cinta, aún no habían salido las valijas. Me quedé hasta el final y el palo nunca salió y tmp nadie lo agarró. Pero bueno. Apareció", completó la ex jugadora de las Leonas.