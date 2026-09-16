Accidente en Maipú: una pareja y dos niños resultaron heridos tras el choque entre un auto y una moto

El accidente ocurrió en Rodeo del Medio e involucró a una moto y una camioneta. Una pareja y dos menores fueron atendidos y llevados a centros asistenciales.

Tras el accidente, tanto la pareja como los menores fueron trasladados a distintos centros asistenciales. (Imagen ilustrativa).

Un fuerte accidente ocurrido la noche del martes entre una motocicleta y una camioneta dejó a cuatro personas heridas en Maipú, entre ellas una pareja que viajaba en el rodado menor y dos niños de 5 años que iban en el otro vehículo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20.40 en intersección de calles Pescara e Irigoyen, en Colonia Bombal, Rodeo del Medio, cuando la motocicleta Corven 110 cc que circulaba por Irigoyen en sentido sur, al llegar al cruce con Pescara, por causas que todavía se investigan, impactó contra una Renault Express que circulaba por la misma arteria

Fueron trasladados de emergencia Como consecuencia del choque, el conductor de la moto sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al Hospital Central. Su acompañante, una mujer de 51 años, sufrió una fractura en el miembro inferior izquierdo y también debió ser llevada al mismo centro asistencial.

En la camioneta viajaban además dos niños de 5 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Notti, donde recibieron atención por politraumatismos producto del accidente. Posteriormente fueron derivados al servicio de Oftalmología del Hospital Central debido a la aparente presencia de partículas de vidrio en los ojos.