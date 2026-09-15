Accidente entre cuatro camiones en Uspallata: un chofer quedó atrapado y sufrió una lesión

Un chofer resultó lesionado tras un accidente entre cuatro camiones la tarde de este martes en Uspallata . El chqoue ocurrió sobre la Ruta Nacional 7 y uno de los camioneros quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que tuvo que ser rescatado y luego hospitalizado.

El accidente se produjo alrededor de las 16.50 en el kilómetro 1.181 del Corredor Internacional y las autoridades tomaron conocimiento mediante un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro y advirtió que uno de los ocupantes podría encontrarse atrapado.

Al arribar personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), constataron que habían participado cuatro camiones. Uno de los conductores, de nacionalidad brasileña, había quedado atrapado en el interior de su vehículo.

Personal de Bomberos trabajó para extraer al conductor del camión Volvo , de 22 años. Una vez rescatado, fue asistido por médicos del SEC, quienes le diagnosticaron una lesión en un brazo . El transportista fue trasladado posteriormente hasta el hospital local de Uspallata para recibir atención médica.

Los otros tres conductores eran un hombre de 52 años, quien manejaba un Fiat Iveco; el segundo de 53 años y al mando de un Scania y el tercero, de 49, quien conducía un Mercedes Benz.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con lo manifestado por el primer conductor, el Fiat Iveco circulaba hacia el este por la Ruta 7. Por motivos que deberán determinarse, el camión Mercedes Benz se habría abierto hacia la línea amarilla y terminó colisionando contra la parte delantera izquierda del Scania.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Scania perdió el dominio del vehículo y chocó contra el camión Volvo, que circulaba en sentido contrario, en dirección al oeste. Luego, por inercia, el Scania terminó tocando también al Fiat Iveco.

Como consecuencia de la sucesión de impactos, los cuatro camiones quedaron involucrados en el siniestro y la calzada terminó totalmente obstruida.