Volvo Trucks ha iniciado la producción en serie de su nueva generación de camiones eléctricos pesados, incluido el FH Aero Electric de autonomía extendida.

Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos con hasta 700 km de autonomía

Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos con hasta 700 km de autonomía

Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos con hasta 700 km de autonomía

En abril de 2026, Volvo presentó su nueva generación de camiones eléctricos, con un rendimiento y una flexibilidad mejorados, y autonomías de hasta 700 km con una sola carga. Ahora, los primeros camiones han salido de la línea de montaje de la fábrica de Tuve, en Gotemburgo.

El inicio de la producción marca un hito importante para el transporte de mercancías por ruta eléctrica. Con el nuevo Volvo FH Aero Electric y los modelos de nueva generación Volvo FH, FM y FMX Electric, el transporte eléctrico se convierte en una solución viable para una proporción significativamente mayor de las operaciones de transporte que nunca.

“Ahora estamos convirtiendo una tecnología revolucionaria en una realidad industrial. El inicio de la producción en serie de nuestros nuevos camiones eléctricos es una clara muestra de nuestro compromiso por liderar la transformación hacia un transporte de mercancías más sostenible”, afirma Roger Alm, Presidente de Volvo Trucks.

Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos con hasta 700 km de autonomía “La respuesta de los clientes está siendo muy positiva y estamos viendo un gran interés en realizar pedidos de los nuevos camiones. Con mayores autonomías, máxima flexibilidad para diferentes aplicaciones y una excelente experiencia de conducción, nunca ha sido tan fácil dar el paso hacia la electrificación”.

Volvo FH Aero Electric, el buque insignia El buque insignia de la nueva gama es el Volvo FH Aero Electric de autonomía extendida. Gracias a una nueva tecnología de eje eléctrico (e-axle), el camión puede incorporar una capacidad de batería significativamente mayor y recorrer hasta 700 km con una sola carga. Combinado con capacidad de carga de megavatios y una elevada capacidad de carga útil, permite realizar con propulsión eléctrica rutas que tradicionalmente han dependido de camiones diésel.