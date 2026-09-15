Volvo inicia la producción en serie de sus camiones eléctricos con hasta 700 km de autonomía
Volvo Trucks ha iniciado la producción en serie de su nueva generación de camiones eléctricos pesados, incluido el FH Aero Electric de autonomía extendida.
En abril de 2026, Volvo presentó su nueva generación de camiones eléctricos, con un rendimiento y una flexibilidad mejorados, y autonomías de hasta 700 km con una sola carga. Ahora, los primeros camiones han salido de la línea de montaje de la fábrica de Tuve, en Gotemburgo.
El inicio de la producción marca un hito importante para el transporte de mercancías por ruta eléctrica. Con el nuevo Volvo FH Aero Electric y los modelos de nueva generación Volvo FH, FM y FMX Electric, el transporte eléctrico se convierte en una solución viable para una proporción significativamente mayor de las operaciones de transporte que nunca.
“Ahora estamos convirtiendo una tecnología revolucionaria en una realidad industrial. El inicio de la producción en serie de nuestros nuevos camiones eléctricos es una clara muestra de nuestro compromiso por liderar la transformación hacia un transporte de mercancías más sostenible”, afirma Roger Alm, Presidente de Volvo Trucks.
“La respuesta de los clientes está siendo muy positiva y estamos viendo un gran interés en realizar pedidos de los nuevos camiones. Con mayores autonomías, máxima flexibilidad para diferentes aplicaciones y una excelente experiencia de conducción, nunca ha sido tan fácil dar el paso hacia la electrificación”.
Volvo FH Aero Electric, el buque insignia
El buque insignia de la nueva gama es el Volvo FH Aero Electric de autonomía extendida. Gracias a una nueva tecnología de eje eléctrico (e-axle), el camión puede incorporar una capacidad de batería significativamente mayor y recorrer hasta 700 km con una sola carga. Combinado con capacidad de carga de megavatios y una elevada capacidad de carga útil, permite realizar con propulsión eléctrica rutas que tradicionalmente han dependido de camiones diésel.
La nueva gama de camiones eléctricos también incluye los modelos de nueva generación Volvo FH, FM y FMX Electric. Estos camiones incorporan una cadena cinemática eléctrica completamente nueva, diseñada para mejorar la eficiencia energética, la productividad y las prestaciones de conducción, con autonomías de hasta 470 km.
Los nuevos camiones eléctricos se producirán en las fábricas de Volvo Trucks en Tuve, Gotemburgo (Suecia), y en Gante (Bélgica).
La nueva gama de camiones eléctricos de Volvo se presenta en la feria internacional IAA Transportation, que se celebra en Hannover (Alemania) del 14 al 20 de septiembre.
Volvo Trucks es líder mundial en camiones eléctricos y cuenta con una de las gamas de camiones eléctricos más amplias del sector. La oferta de camiones eléctricos de la compañía, compuesta por 8 modelos, cubre una amplia variedad de aplicaciones de transporte, entre ellas la distribución urbana y la gestión de residuos, el transporte regional y de larga distancia, y el sector de la construcción.