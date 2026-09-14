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Arranca la Peugeot Week con descuentos para 208 y 2008

Entre el 14 y el 20 de septiembre, la marca Peugeot realizará una activación federal junto a su red de concesionarios oficiales.

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Entre el 14 y el 20 de septiembre, la marca Peugeot realizará una activación federal junto a su red de concesionarios oficiales con el objetivo de acercar al público las mejores propuestas comerciales. Precios promocionales, financiaciones a tasa 0% y otros beneficios exclusivos que serán protagonistas de "PEUGEOT WEEK".

Entre las principales propuestas comerciales se destaca el Peugeot 2008 Active, que estará disponible durante la PEUGEOT WEEK a un precio especial de $41.500.000. A su vez, aquellos interesados podrán financiar hasta $18.000.000 del valor de este SUV a tasa 0% en un plazo de 18 meses.

Por su parte, el Peugeot 208 Allure AT propondrá un precio exclusivo de $31.200.000 y estará acompañado de una financiación a tasa 0% en un plazo de 24 meses.

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Plan de ahorro para el Peugeot 208 Allure AT

Con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles, la marca del león ofrece una gran oportunidad para acceder a uno de los modelos más representativos de la marca a través de un plan de ahorro. En este sentido, los clientes podrán acceder al PLAN 208 ALLURE AT mediante 84 cuotas con adjudicación pactada en la cuota 2 y abonando sólo el 10 % del modelo.

Estas propuestas incluyen un 50 % de bonificación en el seguro durante los primeros tres meses, a través de las empresas La Caja y Zurich.

Con la PEUGEOT WEEK, la marca del león busca acercar una propuesta comercial diferencial a quienes están pensando en comprar un 0 km, combinando las características que distinguen a sus modelos —diseño, tecnología, seguridad y placer de conducción— con condiciones especiales que facilitan el acceso a un PEUGEOT.

La PEUGEOT WEEK estará vigente del 14 al 20 de septiembre en la red de concesionarios oficiales Peugeot de todo el país.

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