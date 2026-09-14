Arranca la Peugeot Week con descuentos para 208 y 2008

Entre el 14 y el 20 de septiembre, la marca Peugeot realizará una activación federal junto a su red de concesionarios oficiales.

Entre el 14 y el 20 de septiembre, la marca Peugeot realizará una activación federal junto a su red de concesionarios oficiales con el objetivo de acercar al público las mejores propuestas comerciales. Precios promocionales, financiaciones a tasa 0% y otros beneficios exclusivos que serán protagonistas de "PEUGEOT WEEK".

Entre las principales propuestas comerciales se destaca el Peugeot 2008 Active, que estará disponible durante la PEUGEOT WEEK a un precio especial de $41.500.000. A su vez, aquellos interesados podrán financiar hasta $18.000.000 del valor de este SUV a tasa 0% en un plazo de 18 meses.

Por su parte, el Peugeot 208 Allure AT propondrá un precio exclusivo de $31.200.000 y estará acompañado de una financiación a tasa 0% en un plazo de 24 meses.

Peugeot actualiza los 208 y 2008: adopta la sigla GT MHEV y suma nuevo color Peugeot Plan de ahorro para el Peugeot 208 Allure AT Con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles, la marca del león ofrece una gran oportunidad para acceder a uno de los modelos más representativos de la marca a través de un plan de ahorro. En este sentido, los clientes podrán acceder al PLAN 208 ALLURE AT mediante 84 cuotas con adjudicación pactada en la cuota 2 y abonando sólo el 10 % del modelo.

Estas propuestas incluyen un 50 % de bonificación en el seguro durante los primeros tres meses, a través de las empresas La Caja y Zurich.