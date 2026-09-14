Con el nuevo Mission Efficiency, Volkswagen presenta el auto eléctrico "casi de producción" más eficiente del mundo. El prototipo ha establecido tres récords mundiales. Estos récords son un ejemplo de aerodinámica y un excelente consumo de combustible, tanto ideal como real.

Récord número dos : consumo de 6,48 kWh/100 km durante un viaje ideal, en el que la velocidad (en este caso 68 km/h) se mantiene constante, no hay pendientes y los sistemas periféricos como el aire acondicionado están desactivados.

Récord número tres : Gracias a su aerodinámica y a un motor eléctrico de alta eficiencia del ID. Polo , el Mission Efficiency es también el coche eléctrico de producción en serie más económico de su categoría.

Volkswagen Mission Efficiency

En una prueba de consumo documentada oficialmente, que abarcó una distancia de 1278,36 km desde el Centro de Desarrollo Alemán de Volkswagen en Wolfsburg, pasando por Pozna (Polonia) y Olmütz (República Checa), hasta la capital austriaca, Viena, el Mission Efficiency registró un consumo real de 7,51 kWh/100 km, incluyendo las pérdidas de carga (6,89 kWh/100 km sin pérdidas de carga).

La ruta se completó a una velocidad media de 67,72 km/h; la velocidad máxima fue de 138 km/h. La batería de 54,9 kWh ( neta) solo se cargó una vez durante el trayecto. A su llegada a Viena, tenía una autonomía restante de 164,0 km.

Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen , director del Grupo Core y miembro del Consejo de Administración del Grupo, afirma: «El Mission Efficiency es la forma ideal de demostrar lo que distingue a Volkswagen en la era eléctrica: tecnología para todos, no solo para unos pocos. En lugar de utilizar tecnología especializada, el vehículo estableció sus tres récords mundiales con tecnología de producción asequible del ID. Polo y el ID. Cross, basada en la plataforma MEB+ con tracción delantera. Esto demuestra el gran potencial de eficiencia que podemos añadir a la última generación de nuestros coches eléctricos. Desarrollado en Wolfsburg y construido por Kai Grünitz y su equipo, el Mission Efficiency es un símbolo de la excelencia en ingeniería alemana con claras ventajas para el cliente».

Volkswagen Mission Efficiency

Forma inspirada en la aerodinámica que reduce el consumo. La innovadora baja resistencia al aire, lograda como resultado del coeficiente de arrastre (C d = 0,158) y la pequeña área frontal (A = 2,08 m 2 ), es la característica aerodinámica central del Mission Efficiency. Consta de una forma de lágrima optimizada para el flujo, una pequeña área frontal, aletas de aire de refrigeración activas, ruedas traseras revestidas y una parte inferior completamente revestida. Las puertas del Mission Efficiency cuentan con ventanas sin marco, mientras que las manijas de las puertas se han integrado en la piel exterior para un flujo de aire óptimo. El concepto general da sus frutos, especialmente a velocidades más altas: a partir de velocidades superiores a 80 km/h, el consumo es más de un 30 por ciento menor que en la versión estándar del ID. Polo. A 140 km/h, el Mission Efficiency requiere aproximadamente la misma energía que el ID. Polo a 100 km/h.

Andreas Mindt, diseñador jefe de Volkswagen: «Con su frontal, el Mission Efficiency se integra a la perfección en nuestra nueva familia de vehículos eléctricos, que también incluye el ID. Polo y el ID. Cross. La forma de la carrocería está totalmente orientada a la funcionalidad y, por lo tanto, a las leyes de la aerodinámica. El resultado es un deportivo de vanguardia y eficiente en el que brilla el ADN del legendario Volkswagen XL1». Presentado en 2013 y equipado con un sistema de propulsión híbrido enchufable, el XL1 era el coche de producción más económico del mundo en aquel momento.

Con 4.775 mm de largo y 1.392 mm de alto, el coupé Mission Efficiency ofrece 2+2 plazas y 481 litros de capacidad en el baúl. Compartimentos de almacenamiento adicionales bajo los asientos traseros y en los laterales de la carrocería crean espacio para objetos cotidianos y el cable de carga.

Si bien el interior delantero se puede usar sin restricciones, los dos asientos traseros están pensados para pasajeros de hasta aproximadamente 1,60 m de altura. El prototipo fue diseñado para que, en teoría, pudiera ser utilizado por una familia joven de cuatro miembros. La carrocería combina componentes del ID. Polo con una estructura autoportante de aluminio y componentes fabricados con un polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) de alta resistencia y un compuesto de aramida.

Tecnología de frenado avanzada. En la parte delantera, el Mission Efficiency utiliza el eje delantero MacPherson y el freno hidráulico del ID. Polo. Por primera vez, se emplea un freno electromecánico en la parte trasera. Esto reduce las pérdidas por fricción, ahorra en latiguillos y líquido de frenos, y permite una distribución variable de la fuerza de frenado. Esto no solo mejora la recuperación de energía, sino que también aumenta la estabilidad en las curvas. El nuevo freno fue desarrollado por Volkswagen junto con la empresa tecnológica internacional AUMOVIO, que también suministra el sistema de frenos para el ID. Polo. El prototipo ha recibido la homologación europea y cumple con los requisitos de seguridad, resistencia y colisión correspondientes.

La resistencia a la rodadura es otro factor decisivo para el éxito. El tipo de integración de la rueda y el neumático también resulta particularmente interesante, ya que las ruedas representan entre el 25 y el 30 por ciento de la resistencia aerodinámica. Por consiguiente, se requirió un gran esfuerzo para desarrollar nuevas soluciones. En el caso de las ruedas delanteras, por ejemplo, el guardabarros se ubicó muy cerca del radio del neumático para reducir la turbulencia en la carcasa. Además, se utilizan deflectores de llanta nuevos y patentados en el interior de todas las ruedas. Estos impiden que el aire entre en las llantas y provoque turbulencias. En la parte exterior visible de las ruedas, el diseño plano y optimizado del flujo de los tapacubos contribuye a la excelente aerodinámica.

El neumático óptimo es otro factor clave para reducir el consumo de combustible y aumentar la autonomía del vehículo. En colaboración con Continental, Volkswagen desarrolló un prototipo basado en el neumático EcoContact serie 7, que, con una resistencia a la rodadura de 4,9 kilogramos por tonelada, se sitúa un 25 % por debajo del umbral de la categoría A de la etiqueta de neumáticos más eficaces de la UE. En esencia, el flanco y el compuesto de la banda de rodadura se han optimizado para minimizar las pérdidas de energía durante la rodadura.