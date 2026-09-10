Volkswagen presenta una edición especial de la Amarok 4x4

Volkswagen Vehículos Comerciales ha abierto hoy el plazo de pedidos en el Reino Unido para la camioneta Amarok Dark Label Special Edition. La Amarok se ha ganado la reputación de ser una de las mejores camionetas todoterreno del Reino Unido, combinando auténticas capacidades fuera de camino con un interior de alta calidad y un comportamiento refinado en asfalto.

La edición especial Amarok Dark Label acentúa aún más estas cualidades, añadiendo características elegantes y prácticas que dan como resultado un diseño llamativo.

Las barras del techo, las barras de estilo traseras, los estribos laterales, los espejos retrovisores, los paragolpes y las manijas de las puertas son de color negro brillante, al igual que el frontal estilo X, la rejilla y la placa protectora . Las llantas de aleación de 20 pulgadas tienen un nuevo acabado en negro mate. Está disponible en negro metalizado, azul metalizado o gris metalizado, sin costo adicional.

En el interior, los asientos tapizados en cuero completamente negros completan el diseño para un resultado impactante. Esto contribuye a la experiencia premium del habitáculo , con la pantalla digital de 10 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento de 12 pulgadas, además de la tecnología de seguridad y asistencia líder en el mercado, lo que lo convierte en un espacio cómodo y agradable en cualquier entorno.

También incluye prácticos extras, como un revestimiento de carga instalado de fábrica y una cubierta de carga deslizante.

Más que una simple elección estética, la Amarok Dark Label Special Edition es un vehículo comercial robusto y práctico. Su motor diésel V6 de 3.0 litros, acoplado a una caja de cambios automática de 10 velocidades, ofrece una potencia máxima de 240 CV y un par motor de 600 Nm.

Además, cuenta con una impresionante capacidad de carga útil de más de 1.000 kg. Para garantizar la máxima seguridad en cualquier superficie, la Dark Label Special Edition incorpora tracción integral 4MOTION permanente y bloqueo del diferencial trasero de serie.

Precios de la Volkswagen Amarok Dark Label

Los precios parten de 47.870 libras y están disponibles a partir de hoy. Para celebrar la apertura de los pedidos, Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece una serie de atractivos planes de financiación, incluido un plan de alquiler a largo plazo desde tan solo 439 £ al mes.