Comienza la producción del nuevo Volkswagen Caddy con aspecto renovado

Los primeros Caddy ya están saliendo de la planta de producción en Pozna. Volkswagen Vehículos Comerciales (VWCV) ha mejorado su modelo clásico, cuya producción ya está en marcha. Las modificaciones exteriores son lo primero que llama la atención, como el nuevo paragolpes (disponible en dos versiones), la nueva pintura exterior y las nuevas llantas de aleación.

Sin embargo, este vehículo, uno de los favoritos entre profesionales, pequeños empresarios, familias y aficionados , también ha recibido una importante actualización interior, que incluye una pantalla central más grande con mejor manejo y un cuadro de instrumentos digital en todas las versiones.

Dado su éxito, sin duda se ha ganado su renovación: el modelo conquistó a más de 500.000 clientes en todo el mundo solo en su quinta generación, y lideró la lista de los modelos individuales más exitosos de Volkswagen Vehículos Comerciales en el año fiscal 2025 con más de 110.000 entregas.

Ahora, los primeros Caddy nuevos están saliendo de la línea de producción. El Caddy se fabrica en Polonia desde 2003, cuando se lanzó el modelo de tercera generación. Desde entonces, se han producido casi 2,9 millones de Caddy en total exclusivamente en la planta de Pozna.

Uno de los primeros modelos en completarse fue una versión de turismos del Caddy en la edición especial Generation (no prevista para su lanzamiento en el Reino Unido). Se trata de un modelo especial de producción limitada que acompañará el lanzamiento de la producción del vehículo actualizado.

Como paquete de equipamiento especial, el modelo Generation se basa en el Caddy Life y ofrece características de equipamiento adicionales a un precio atractivo en comparación con los modelos de producción estándar. Este modelo de edición especial se puede combinar con todas las opciones de sistema de propulsión disponibles.

Entre sus características se incluyen paquetes de asistencia y de invierno, un sistema de cámara de visión trasera, llantas de aleación de 17 pulgadas, barras de techo plateadas, rieles de puerta correderas negros y elementos visuales con la inscripción "Generation".

Otros miembros de la exitosa serie de modelos incluyen el Caddy Trend y Style, y el Caddy California (no disponible en el Reino Unido). Las versiones Cargo del Caddy también se producen en Polonia y vienen en versiones corta y larga, que son opciones importantes en varios mercados del Caddy.

En el interior del nuevo Caddy, la pantalla central más grande y ahora independiente con una diagonal de pantalla de 12,9 pulgadas llama inmediatamente la atención. Los controles táctiles personalizables individualmente brindan acceso rápido a las aplicaciones más populares. Los controles para ajustar la temperatura interior debajo de la pantalla central también son mucho más fáciles de usar, gracias a los deslizadores táctiles ahora iluminados. Las fundas de los asientos rediseñadas y las molduras modificadas, que varían según la línea de equipamiento, crean nuevos detalles visuales. Otros detalles a bordo del nuevo Caddy incluyen el Digital Cockpit Pro, ahora estándar en todas las líneas de equipamiento, y una bandeja de carga inductiva para teléfonos móviles con una capacidad de carga de 25 vatios.

Estos son algunos de los detalles que benefician tanto a conductores como a pasajeros. Exteriormente, los modelos Caddy se han actualizado con cuatro nuevos acabados de pintura metalizada en verde caña, rojo atardecer, negro granadilla o gris-marrón, así como ruedas con nuevos aros de 16 a 18 pulgadas y nuevos faldones delanteros (pintados o con textura).

Con sus numerosas variantes –incluyendo los modelos Cargo y turismo, una batalla normal o larga (Maxi), una versión básica, los modelos Edition o California (no disponible en el Reino Unido), versiones con el paquete Life o Style, así como Caddy Flexible o conversiones especiales– esta serie de modelos también está disponible con motor de gasolina o diésel o como modelo eHybrid. Este último, un vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con 110 kW de potencia del sistema basado en un motor de gasolina 1.5 l TSI, puede alcanzar una autonomía de más de 620 km, de los cuales hasta 122 km pueden ser cubiertos solo por el motor eléctrico (combinado, según WLTP). Si el vehículo se utiliza exclusivamente para trayectos urbanos, puede recorrer hasta 144 km en modo eléctrico. La batería con una capacidad neta de 19,7 kWh está instalada delante del eje trasero, lo que ayuda a preservar la capacidad de carga total del Caddy y Caddy Cargo.

A lo largo de las generaciones, el Caddy y el Caddy Flexible han sido igual de populares entre profesionales y pequeños empresarios que las versiones turismos entre las compañías de taxis y las familias con niños. Una opción especialmente interesante es el Caddy Flexible, que transforma un turismo de cinco plazas en una furgoneta de dos plazas con mampara divisoria, o viceversa, en tan solo unos sencillos pasos.

Así es el Volkswagen Caddy para pasajeros

La versión de turismos con distancia entre ejes normal ofrece una capacidad de carga de entre cinco y siete plazas, mientras que la Caddy Cargo Maxi cuenta con más de 3.100 litros de volumen. Gracias a la amplia gama de adaptaciones para furgonetas de techo alto, la Caddy es también la opción ideal para personas con discapacidad, tanto como conductoras como pasajeras. Según el modelo, la Caddy puede remolcar hasta 1500 kg con enganche de bola.

Existe un Caddy ideal para casi cualquier necesidad, tanto como vehículo comercial como turismo; es decir, como furgoneta de reparto urbana o furgoneta familiar. Si le gusta pensar a lo grande, el Caddy es la opción perfecta. Es modular, flexible, dinámico y mantiene un buen precio en el mercado de segunda mano. Al fin y al cabo, es un modelo muy demandado, tanto nuevo como de ocasión, y millones de clientes satisfechos lo avalan. Destaca en las pruebas comparativas, en las inspecciones técnicas y en cuanto a costes de mantenimiento. Al igual que otros modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales, el Caddy incluye una garantía del fabricante de hasta cinco años. Esto ayuda a prevenir gastos imprevistos en taller.