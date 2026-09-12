Leapmotor presenta el B03X, un SUV 100 % eléctrico del segmento B

Leapmotor ha organizado en España su evento «International Media Drive», en el que ha dado la bienvenida a destacados periodistas europeos especializados en motor para probar el B03X, un crossover 100 % eléctrico del segmento B.

El evento se ha celebrado en Marbella, Andalucía, una de las regiones más dinámicas de España, famosa por su sol durante todo el año, sus espectaculares paisajes y su rico patrimonio cultural.

Con una combinación de rutas dinámicas, pintorescos paisajes de montaña y bulliciosos entornos urbanos, ofrece el escenario ideal para demostrar la versatilidad, el confort y la tecnología avanzada del B03X . El recorrido refleja el hábitat natural del vehículo: un crossover urbano inteligente que se desenvuelve con igual soltura en el tráfico de la ciudad, en las autopistas costeras y en los sinuosos caminos rurales.

Los pedidos del Leapmotor B03X se abrieron en toda la red de concesionarios europeos en julio, lo que marcó el inicio del lanzamiento comercial del modelo y reforzó las ambiciones de Leapmotor de acelerar el crecimiento en los principales mercados europeos.

Como modelo estratégico a nivel mundial, el B03X, crossover eléctrico del segmento B , representa un hito importante para la marca y un paso significativo en un segmento, el de los vehículos eléctricos compactos, en rápida expansión. Diseñado para combinar tecnología avanzada, un amplio espacio interior, versatilidad y practicidad para el día a día, el B03X hace que la movilidad eléctrica avanzada sea más accesible para un público más amplio. Encarna el compromiso de Leapmotor de ofrecer innovación, conectividad y valor sin comprometer la accesibilidad.

Como muestra de su compromiso con la misión de la marca de democratizar la movilidad eléctrica, el B03X está disponible en España desde 17.500 € (incluidos los 3.375 € del Plan Auto + y los 900 € de la venta de CAE’s)

Características del Leapmotor B03X

El B03X aporta el auténtico carácter y la versatilidad de un SUV en un formato compacto y adaptado a la ciudad: abre un nuevo territorio para la marca, combinando libertad urbana, funcionalidad bien pensada, maniobrabilidad sin esfuerzo y espacio versátil en un único vehículo.

Con una longitud de 4.270 mm, una anchura de 1.810 mm y una altura de 1.635 mm, además de una destacada distancia entre ejes de 2.605 mm, el B03X ofrece el equilibrio ideal entre agilidad urbana y amplitud interior. Su tamaño compacto, combinado con un reducido diámetro de giro de 10 metros, lo hace perfectamente adecuado para entornos urbanos, donde la maniobrabilidad y la facilidad para aparcar son esenciales. Al mismo tiempo, la posición elevada de los asientos y sus proporciones equilibradas proporcionan la presencia imponente y la facilidad de acceso que suelen asociarse a los SUV de mayor tamaño.

Leapmotor B03X

Gracias a su plataforma específica para vehículos eléctricos, su distancia entre ejes optimizada y su arquitectura de suelo plano, el vehículo ofrece un espacio excepcional para los pasajeros y una impresionante amplitud interior. Los pasajeros disfrutan de 947 mm de espacio para las piernas en la parte trasera, hasta 1.009 mm de altura libre en la parte delantera y un espacio longitudinal interior de 2.277 mm, lo que crea una experiencia de habitáculo verdaderamente espaciosa.

Su distribución interior flexible, su suelo de baúl plano y sus numerosas soluciones de almacenamiento ingeniosamente integradas hacen más fácil el transporte de personas y de todo tipo de objetos, desde equipaje hasta bolsas de la compra, equipamiento deportivo y artículos de uso diario.

La practicidad se ha integrado en cada uno de los aspectos del vehículo. El B03X ofrece una capacidad total de almacenamiento de 510 litros, incluida la innovadora «box», un compartimento impermeable y lavable de 105 litros situado debajo del suelo del maletero.

Cuando es necesario, la capacidad total de carga se amplía a 1.605 litros con los asientos traseros abatidos, mientras que la longitud máxima útil de carga es de 2.530 mm.

La versatilidad se ve reforzada aún más por los innovadores asientos traseros flexibles, que permiten levantar los cojines de los asientos traseros para crear espacio de almacenamiento vertical adicional, así como por los 33 compartimentos de almacenamiento diseñados de forma inteligente repartidos por todo el habitáculo.

Interior del Leapmotor B03X

En el interior, el B03X adopta la filosofía de diseño minimalista e inteligente de Leapmotor, creando un ambiente limpio, relajante y muy intuitivo. El interior, centrado en las personas, cuenta con materiales suaves al tacto, tapicerías con certificación OEKOTEX y una arquitectura horizontal del salpicadero que potencia la sensación de amplitud y apertura.

Una llamativa disposición de doble pantalla constituye el elemento central del interior, combinando una pantalla táctil central flotante de 14,6 pulgadas con un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas situado directamente en la línea de visión del conductor.

La tecnología es el núcleo del B03X, siempre está diseñada para ser accesible y fácil de usar. El B03X incorpora el ecosistema digital de última generación de Leapmotor, impulsado por Leap OS 4.0 Plus y el avanzado procesador Qualcomm Snapdragon 8155. El sistema ofrece una experiencia fluida similar a la de un smartphone, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incorpora navegación en línea con actualizaciones de tráfico en tiempo real, planificación de viajes integrada y actualizaciones inalámbricas.

Los servicios conectados amplían aún más la funcionalidad a través de la aplicación para smartphone de Leapmotor, lo que permite el preacondicionamiento remoto del vehículo, la función de llave digital, el precalentamiento de la batería, el control remoto de la climatización, la programación de la recarga, la supervisión del vehículo en tiempo real y los servicios de localización del vehículo.

Prestaciones eficientes para la conducción diaria

Basado en la última arquitectura específica para vehículos eléctricos de Leapmotor, el B03X cuenta con un sistema de propulsión eléctrica de alta eficiencia que ofrece un gran rendimiento tanto en la conducción urbana como en la periurbana o en carretera.

Con una velocidad máxima de 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, el B03X combina la eficiencia con la capacidad dinámica, mientras que su tracción delantera garantiza la estabilidad y la facilidad de control en situaciones de conducción cotidianas.

El B03X está disponible con dos opciones de paquetes de baterías LFP de alta densidad, lo que permite a los clientes seleccionar la configuración que mejor se adapte a sus necesidades. La versión Pro combina una batería de 39,8 kWh con un motor eléctrico de 130 kW (176 hp), lo que proporciona una autonomía de hasta 292 km según el ciclo WLTP. La versión ProMax cuenta con una batería de 53,0 kWh y un motor de 145 kW (197 CV), con una autonomía de hasta 382 km según el ciclo WLTP. Independientemente de la versión elegida, los conductores disfrutan de un par de 200 Nm disponible al instante, una aceleración suave de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h.

Ambos paquetes de baterías admiten carga rápida de 2,5 C, lo que permite pasar del 30% al 80% en solo 16 minutos.