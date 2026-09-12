Fiat ofrece descuentos en la pick-up Titano y la Strada

Llegó septiembre y Fiat , la marca de autos más vendida en Brasil, ofrece descuentos especiales en toda su gama de camionetas, hatchbacks y SUV.

Para productores y empresas rurales (titulares del CNPJ), la marca ofrece la Titano Ranch Turbodiesel , una versión tope de gama con un descuento de más de R$ 43.000, pasando de R$ 290.490, a R$ 246.990, con un valor de canje superior a R$ 30.000.

La Strada , el vehículo más vendido en Brasil durante cinco años consecutivos, está disponible por R$ 87.790, en la versión Endurance Cabine Plus y por R$ 92.990, en la versión Freedom Cabine Plus. Ambas ofertas también incluyen financiación sin intereses.

Fiat también ofrece otros modelos con ofertas especiales. Durante la campaña, la Toro, la camioneta pickup más vendida en su segmento, tiene una oferta especial, desde R$ 134.990,00 en la versión Freedom, con intercambio.

El Mobi Like se ofrece por R$ 72.490,00 (antes R$ 85.490,00) con cero interés, y la Pulse, la primera SUV producida por la marca en Brasil, se puede comprar desde R$ 99.990,00 en la versión Drive 1.3 MT, R$ 109.990,00 en la Drive 1.3 AT, lo que la convierte en la SUV automática más barata de Brasil, y la versión Abarth desde R$ 139.990,00.

Y para aquellos que buscan toda la comodidad y tecnología del Fastback, la marca ofrece la versión T200 con el paquete Smart Drive desde R$ 119.990,00 y el Impetus Hybrid MHEV desde R$ 173.490,00 por R$ 134.990,00. Durante el "Septiembre Turboalimentado", Fiat también tiene una oferta especial para personas con discapacidad (PcD), con el Fastback T200 pasando de R$ 119.990,00 a R$ 99.790,00* en efectivo.

Las ofertas de "Septiembre Turboalimentado" son válidas para más de 500 compras de Fiat en todo el país hasta el 1 de octubre o hasta agotar existencias. Consulta los términos y condiciones vigentes para las transacciones participantes.